El Wake Up! más europeo, entre la defensa común y los riesgos económicos
Más de 170 ponentes -incluyendo líderes políticos, empresarios y analistas de primer nivel- comparecieron durante cinco días para dibujar el futuro de España y Europa en medio de las turbulencias internacionales.
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Con el telón de fondo de la guerra de Irán, EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebraron la sexta edición del gran evento empresarial y político del año en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.
El mundo cambia a una velocidad de vértigo y este Wake Up, Spain! -que ahora también es Wake Up, Europe!- permitió hacer un alto, poner las luces largas, analizar y proponer soluciones.
Un Wake Up! que pidió más y mejor Europa, consolidación de los mercados, desregulación y un bloque común.
Un llamamiento al despertar de España y del continente. Una llamada a la acción para los políticos y las empresas para no equivocar el rumbo y apostar por una mayor colaboración público-privada y trabajar juntos para hacer frente a los dos grandes bloques geopolíticos: Estados Unidos y China. Entre la defensa común y los riesgos económicos.
Bajo el lema 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', durante una semana se abordaron los principales retos de política, inmigración, economía y educación, además de diseccionar temas relevantes como impuestos, relaciones laborales, seguros, energía, defensa, transportes, infraestructuras, sanidad, tecnología, digitalización e inteligencia artificial. Claves para sortear la incertidumbre, consolidar la cohesión e impulsar el crecimiento.
Economía
El mundo de la empresa no estuvo ajeno al Wake Up Spain!, Wake Up Europe! poniendo sobre la mesa las urgencias y desafíos del sector, particularmente la indecisión de la UE para crear grandes campeones nacionales y la excesiva regulación. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, instó a frenar la exigencia de capital a la banca para combatir la fragmentación y fragilidad actuales; el de Telefónica España, Borja Ochoa, llamó a flexibilizar la norma de fusiones; y el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti reconoció que Europa avanza en innovación, pero “vamos demasiado lentos" en regulación. Por su parte, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, reconoció que hay espacio para operaciones en España, pero que sería deseable más margen comunitario; y el presidente y CEO de Tendam, Jaume Miquel, criticó que la "complicada" normativa comunitaria lastra a la industria textil europea.
También hubo espacio para la sostenibilidad. El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, advirtió que las renovables no han tocado techo ya que queda por electrificar el 70% de la economía, Alfonso Sánchez, consejero delegado de EMT de Madrid, señaló que en 2033 toda su flota será cero emisiones con un coste de más de 2.000 millones de euros; y el consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal, recordó que el gran reto del sector asegurador es adaptar su negocio a los estragos del cambio climático; y Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña, dijo que su compañía sigue adaptando su negocio de autos y movilidad a los nuevos tiempos.
Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia, afirmó que la compañía tiene unas coberturas de combustibles del 62% para todo el año 2026 alejando el fantasma de la escasez.
El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, criticó que el déficit de inversión en carreteras crece de forma exponencial en España. Mientras que la directora de Asuntos Corporativos de JTI, Alejandra Vidal, manifestó su compromiso de seguir invirtiendo en España.
El presidente del Grupo Avintia, Antonio Martín, alertó del desajuste entre oferta y demanda de vivienda en España. Por su parte, el socio y CEO global de LLYC, Alejandro Romero, dijo que la mejor forma de gestionar una crisis es no tenerla, “y eso se consigue con los datos”.
Entrando en el plano de la macroeconomía, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar estimó que los nuevos aranceles de Trump restarán al PIB español un 0,2%; y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, avisó de que la inmigración da la mitad del crecimiento a España pero también encarece la vivienda. A su vez, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, entró en el apagón del 28-A.
Finalmente, Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, criticaron al Estado por su voracidad fiscal en un momento en el que un tercio de las pequeñas y medianas empresas están en pérdidas. Un bloque en el que la burocracia y los impuestos fueron protagonistas.
Energía
El sector energético no podía faltar en el Wake Up!, en especial con la guerra de Irán como telón de fondo y los problemas de suministro. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, admitió que existe riesgo de escasez de carburante en Europa, no en España; mientras que el presidente ejecutivo y CEO de Naturgy, Francisco Reynés, descartó riesgos de suministro de gas en España gracias a su "situación de privilegio" con Argelia.
Por su parte, el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, recordó que España tiene una industria energética competitiva, pero debe poner el foco en el suministro. El presidente de Cox, Enrique Riquelme, reafirmó a Oriente Medio como "foco fundamental" para el grupo; el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, criticó la fiscalidad de la energía en España y la CEO de Pymar, Almudena López del Pozo, destacó que la industria naval es clave para la autonomía y la diversificación energética de Europa. Autonomía, regulación y energía.
Las ciudades también estuvieron presentes. El delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, defendió un cambio de enfoque en la planificación urbana de la capital; y el consejero delegado de Crea Madrid Nuevo Norte, José Ignacio Morales, anunció el comienzo de unas obras que permitirán a la capital competir a nivel global.
Política
Wake Up, Spain!, Wake Up, Europe! contó con una gran presencia del mundo político sin eludir ningún tema de actualidad. El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, denunció el "ensañamiento fiscal" del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la "verdadera separación de poderes" para seguir consolidando la marca España en el tejido empresarial.
Del mismo modo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, defendió su plan para controlar las bajas laborales; el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, instó a la UE a "contar" con las regiones en la estrategia de Defensa; el de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a constituir un Ejecutivo "sólido, eficaz y útil"; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que el proceso de "regularización masiva" es consecuencia de un "fracaso de la política migratoria de España y Europa"; y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, insistió en su rechazo al "frentismo que padecemos en España". Inmigración, enfrentamiento político, partidismo, empleo, defensa. Wake Up!, un programa en constante movimiento.
En el plano local, intervinieron la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que dijo que la ciudad aragonesa revolucionará sus servicios públicos gracias a la inteligencia artificial (IA); y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, midieron fuerzas en su carrera por ser la Capital Europea de la Cultura.
Pero Europa también fue protagonista. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recordó que "Europa es más necesaria que nunca”; al mismo tiempo que el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta, advirtió que "la UE dejará de ser relevante si no completamos la integración del mercado único". Por su parte, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner hizo una advertencia a la regularización masiva de España; y la comisaria de Empresas, Ekaterina Zaharieva, celebró el éxito del programa de captación de científicos que eligen la UE. Asimismo, la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, advirtió de la necesaria soberanía indicando que quien controla medicamentos “adquiere poder real para proteger a sus ciudadanos".
Energía
El sector energético no podía faltar en el Wake Up!, en especial con la guerra de Irán como telón de fondo y los problemas de suministro. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, admitió que existe riesgo de escasez de carburante en Europa, no en España; mientras que el presidente ejecutivo y CEO de Naturgy, Francisco Reynés, descartó riesgos de suministro de gas en España gracias a su "situación de privilegio" con Argelia.
Por su parte, el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, recordó que España tiene una industria energética competitiva, pero debe poner el foco en el suministro. El presidente de Cox, Enrique Riquelme, reafirmó a Oriente Medio como "foco fundamental" para el grupo; el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, criticó la fiscalidad de la energía en España y la CEO de Pymar, Almudena López del Pozo, destacó que la industria naval es clave para la autonomía y la diversificación energética de Europa. Autonomía, regulación y energía.
Las ciudades también estuvieron presentes. El delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, defendió un cambio de enfoque en la planificación urbana de la capital; y el consejero delegado de Crea Madrid Nuevo Norte, José Ignacio Morales, anunció el comienzo de unas obras que permitirán a la capital competir a nivel global.
Defensa
El sector de la defensa español reclamó en este Wake Up! protagonismo en el debate sobre el futuro tecnológico de Europa y aspira a tener voz en las decisiones que marcarán las capacidades industriales del continente, en un contexto de creciente competencia global y de impulso a la autonomía estratégica europea. Una semana en la que Rusia señaló a la empresa española Oesía por su participación en programas militares de Ucrania. De hecho, el presidente del Senado, Pedro Rollán, mostró el viernes su solidaridad con el grupo español.
Su presidente ejecutivo, Luis Furnells, manifestó su deseo de estar dentro de cinco años en la mesa donde se deciden los programas tecnológicos. Del mismo modo, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, manifestó el objetivo de ser en los próximos 10 años un referente europeo en tecnología y defensa. Por su parte, la CEO de Hisdesat, Ana María Molina, valoró la utilidad del programa SpainSat NG y su importancia en las comunicaciones seguras por satélite.
La política de defensa tampoco fue ajena a este Wake Up!. El Representante Especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, recordó que subir el 5% el gasto en Defensa es aún más necesario por Rusia e Irán; y el diputado conservador Sir Bernard Jenkin y el laborista Graeme Downie coincidieron en que no es momento de lucha partidista cuando hay que prepararse para la guerra.
Sanidad
La sanidad española (y también la europea) necesita una puesta al día para poder atender las demandas de los pacientes. Y, para ello, necesita renovaciones, consensos y pactos entre los grandes partidos. Conclusiones que compartieron buena parte de los asistentes al bloque de Sanidad de Wake Up!. De hecho, Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, reconocía que "el sistema sanitario está colapsado", preguntado sobre la validez de la Ley General de Sanidad, que cumple en unos días 40 años.
Eduardo Pastor, presidente de Cofares, demandó estabilidad regulatoria en Europa y en España. Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros, apuntó que, al tener hospitales propios y acuerdos con grandes grupos, pueden trasladar el aumento de los costes a las primas de forma racional. El presidente de PharmaMar, José María Fernández Sousa-Faro, celebró la buena salud de la compañía, cuya actividad se basa en "buscar fármacos para tumores en los que no hay terapia".
La colaboración público-privada también estuvo presente. La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, hizo hincapié en que la salud es una cuestión de decisiones políticas, mientras que Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera, destacaba que tenemos un sistema sanitario excelente, pero esta unión “lo hace todavía mejor".
Tecnología
El Wake Up! volvió a tener al mundo digital como uno de sus principales protagonistas con un contexto internacional bélico en el que las infraestructuras digitales, la ciberseguridad y la Inteligencia Artificial (IA) son activos que deben preservar la soberanía digital europea. Es así como Sir Richard Dearlove, exjefe del Servicio de Inteligencia Secreto británico (MI6), y Guy Spindler, exdiplomático británico y CEO de Earendel Associates, coincidieron en que España debe "despertar" para defenderse de la amenaza de Rusia y del "síndrome de locura trumpista".
Europa tiene los valores y el talento para liderar la IA, pero le falta actuar como un bloque único antes de que se cierre la ventana de oportunidad, según los directivos de Oracle, Kyndryl, Telefónica, BlackRock y Microsoft reunidos en 'Wake Up, Spain!'. Un contexto en el que la adopción masiva de herramientas de IA está presionando a empresas y administraciones para que aceleren su propia transformación.