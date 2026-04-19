El Wake Up! más europeo, entre la defensa común y los riesgos económicos

El mundo cambia a una velocidad de vértigo y este Wake Up, Spain! -que ahora también es Wake Up, Europe!- permitió hacer un alto, poner las luces largas, analizar y proponer soluciones.

Con el telón de fondo de la guerra de Irán, EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebraron la sexta edición del gran evento empresarial y político del año en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Un llamamiento al despertar de España y del continente. Una llamada a la acción para los políticos y las empresas para no equivocar el rumbo y apostar por una mayor colaboración público-privada y trabajar juntos para hacer frente a los dos grandes bloques geopolíticos: Estados Unidos y China. Entre la defensa común y los riesgos económicos.

Bajo el lema 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', durante una semana se abordaron los principales retos de política, inmigración, economía y educación, además de diseccionar temas relevantes como impuestos, relaciones laborales, seguros, energía, defensa, transportes, infraestructuras, sanidad, tecnología, digitalización e inteligencia artificial. Claves para sortear la incertidumbre, consolidar la cohesión e impulsar el crecimiento.

Economía

Ana Botín

El mundo de la empresa no estuvo ajeno al Wake Up Spain!, Wake Up Europe! poniendo sobre la mesa las urgencias y desafíos del sector, particularmente la indecisión de la UE para crear grandes campeones nacionales y la excesiva regulación. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, instó a frenar la exigencia de capital a la banca para combatir la fragmentación y fragilidad actuales; el de Telefónica España, Borja Ochoa, llamó a flexibilizar la norma de fusiones; y el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti reconoció que Europa avanza en innovación, pero “vamos demasiado lentos" en regulación. Por su parte, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, reconoció que hay espacio para operaciones en España, pero que sería deseable más margen comunitario; y el presidente y CEO de Tendam, Jaume Miquel, criticó que la "complicada" normativa comunitaria lastra a la industria textil europea.

Carlos Torres junto a Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara

Pedro J. Ramírez y Alfonso Sánchez

Antonio Garamendi, Gloria Ortiz, Horacio Morell, Ángel Piña y Víctor López-Barrantes

García Maceiras

También hubo espacio para la sostenibilidad. El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, advirtió que las renovables no han tocado techo ya que queda por electrificar el 70% de la economía, Alfonso Sánchez, consejero delegado de EMT de Madrid, señaló que en 2033 toda su flota será cero emisiones con un coste de más de 2.000 millones de euros; y el consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal, recordó que el gran reto del sector asegurador es adaptar su negocio a los estragos del cambio climático; y Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña, dijo que su compañía sigue adaptando su negocio de autos y movilidad a los nuevos tiempos.

Marco Sansavini

Cani Fernández

Borja Ochoa

Luis de Guindos

Gonzalo Gortázar

Daniel Cueva

Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia, afirmó que la compañía tiene unas coberturas de combustibles del 62% para todo el año 2026 alejando el fantasma de la escasez. El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, criticó que el déficit de inversión en carreteras crece de forma exponencial en España. Mientras que la directora de Asuntos Corporativos de JTI, Alejandra Vidal, manifestó su compromiso de seguir invirtiendo en España. El presidente del Grupo Avintia, Antonio Martín, alertó del desajuste entre oferta y demanda de vivienda en España. Por su parte, el socio y CEO global de LLYC, Alejandro Romero, dijo que la mejor forma de gestionar una crisis es no tenerla, “y eso se consigue con los datos”.

José Manuel Inchausti Alejandra Vidal Diego Maus

Entrando en el plano de la macroeconomía, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar estimó que los nuevos aranceles de Trump restarán al PIB español un 0,2%; y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, avisó de que la inmigración da la mitad del crecimiento a España pero también encarece la vivienda. A su vez, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, entró en el apagón del 28-A.

Alejandro Romero Jaume Miquel

Ignacio Mariscal José Aljaro

Finalmente, Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, criticaron al Estado por su voracidad fiscal en un momento en el que un tercio de las pequeñas y medianas empresas están en pérdidas. Un bloque en el que la burocracia y los impuestos fueron protagonistas.

José Manuel Entrecanales, Josep Sánchez Llibre, Ángela de Miguel, Josep Oliu, Antonio Martín y Víctor Zambrana