Pedro J. Ramírez en el inicio de Wake Up: "España solo podrá levantarse y seguir de pie si lo hace con Europa y para Europa"

España solo podrá afrontar los retos de las actuales turbulencias internacionales y los desafíos que implica -desde la Defensa y la Seguridad a las migraciones y la vivienda- "en Europa, desde Europa, con Europa, por Europa y para Europa".

Así lo ha indicado el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en la inauguración de la sexta edición del Wake Up, Spain!, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!, precisamente para abordar los retos globales que afectan a nuestro país con una perspectiva europea.

Un evento con 173 ponentes marcado por la "cohesión", la "palabra talismán" de este simposio, según el director de EL ESPAÑOL.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Ramírez ha empezado su intervención felicitando a Hungría, tras el triunfo en las elecciones presidenciales de Péter Magyar, un político que apuesta por la Unión Europea (UE) y que quiere terminar con el legado anti europeísta de Viktor Orbán.

Y ha recordado que el "Davos español" nació en 2021, bajo las mascarillas de la pandemia y que la recuperación de esa crisis se produjo precisamente gracias a la ayuda de la UE y de los fondos Next Generation.

Y ya en el tercer Wake Up!, el director de EL ESPAÑOL recordó que el vínculo entre España y Europa debía ser indisoluble. "No habrá mejor despertar para España que el que se produzca en el seno de una Europa cohesionada y firme, dispuesta a acudir a todas las citas en las que se vaya moldeando el futuro de la humanidad".

De esta manera, ha indicado que durante los próximos cinco días el evento afrontará "la imperiosa necesidad" de que España y el resto de la UE interactúen "con brío" en pos de su estabilidad y prosperidad.

Un proyecto que "no germinará ningún plan bélico sino la pugna colaborativa de las visiones y proyectos", en alusión a la serie de guerras abiertas en diferentes partes del mundo, en especial en Oriente Medio.

Ramírez ha dicho que Wake Up! no es un foro ideológico, ni un foro partidista. Tampoco un simple ámbito de digresión intelectual, "Wake Up es un punto de encuentro y una llamada a la acción".

"Es un punto de encuentro abierto incluso a quienes temporalmente parecen haber perdido todo interés por encontrarse, si no es con su siempre anuente parroquia. Ya volverán", ha dicho en referencia a algunos políticos que han declinado participar.

"Y es una llamada a la acción, traducida en la presentación y seguimiento de proyectos destinados a fomentar el crecimiento y la calidad de vida. Wake Up sirve para plantear los grandes desafíos de nuestra civilización y empieza por aplicar su propia medicina", ha agregado.

Ramírez ha advertido que EL ESPAÑOL es el único medio nativo que se ha convertido en el líder en audiencia en un país desarrollado, por lo que "tenemos la responsabilidad de hablar con claridad a los españoles".

Y que nuestra Constitución democrática cumplirá pronto 50 años y es ya la más longeva de la historia. "La defensa de esa Constitución con la que tanto nos identificamos y la defensa de la autonomía estratégica europea son las dos caras de una misma moneda".

Pero "esto no es mera retórica. La autonomía estratégica europea no es un mero ideal geopolítico. Es la única garantía de que Europa y con ella España puedan decidir su propio destino", ha señalado.

Y por ello, ha puesto encima de la mesa los principales desafíos del continente: culminar la Unión Bancaria y a crear el mercado europeo de capitales; desarrollar una política energética común con compras conjuntas de combustibles e interconexión eléctrica; ejecutar una política industrial compartida, sobre todo en tecnología y ciberseguridad; y mantener una política exterior única, una política migratoria única y una política de defensa única con capacidad militar permanente y paraguas nuclear.

"Todo esto es factible. Pero la cohesión de los principales miembros de la Unión Europea es el requisito previo para poder avanzar en todos esos frentes. Es la condición sine qua non para que Europa pueda jugar un papel principal en la mesa del multilateralismo junto a las grandes potencias.

Recordó que España tiene hoy una oportunidad histórica de contribuir a esa cohesión. De formar parte del núcleo duro de la UE, "pero las oportunidades no se aprovechan desde la periferia, la marginalidad, la cicatería o la autoexclusión".

Pedro J. Ramírez en la inauguración de la sexta edición de Wake Up Spain!, Wake Up Europe! David Morales

"Se aprovechan desde la concurrencia con las demás grandes democracias de la UE como Alemania, Francia, Italia, Polonia, los Países Bajos o desde anoche Hungría".

Para el director de EL ESPAÑOL, España cumple todos los requisitos para formar parte de ese grupo. Por su economía, por su historia, por su peso demográfico, por su idioma y sus lazos con América Latina. Pero agregó que "no puede permitirse" un alejamiento progresivo del corazón de Europa, de la UE y de la OTAN.

"Y menos aún para integrarnos en un hábitat geopolítico que no es el nuestro. Y menos aún para codearnos con autocracias de toda laya, como si volviéramos a los tiempos del tercermundismo y aquellos países no alineados, amparados por los dos grandes imperios totalitarios".

"La más convulsa de las democracias siempre será un mejor socio y aliado que la más estable de las dictaduras", ha advertido en relación a los recientes acercamientos políticos del Gobierno de España fuera de la UE y de la OTAN.

EEUU y la UE

Pedro J. Ramírez ha indicado también que el vínculo transatlántico "es la prolongación natural de la autonomía estratégica europea, por muchas fricciones y desencuentros que puedan producirse", haciendo un guiño a las tensiones recientes de Estados Unidos con la UE.

"Durante demasiado tiempo España fue un país a la deriva, desquiciado por la dictadura, repudiado en su morada vital europea, obligado a buscar extravagantes alianzas con regímenes con similares estigmas de civilizaciones ajenas. Todo cambió con la bendita Transición y la santa Democracia. Ya llevamos más de 40 años en la Unión Europea: han sido los más libres y prósperos de nuestra Historia".

Finalmente, ha recordado las advertencias del Rey Felipe VI en este mismo foro diciendo que no podemos permitir que cunda la impresión de que el mundo del derecho, reflejo de nuestros principios y valores, sea el mundo del ayer.

Es por ello que Ramírez concluyó que Europa es el mundo del derecho y de las reglas y la Unión Europea la plasmación de nuestros principios y valores. "La prioridad de quien gobierne en cada momento en España debe ser contribuir a que nunca desandemos “ese camino".

Invitados de la primera jornada

En este Wake Up intervendrán el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, "a quien debo agradecer muy especialmente su identificación y compromiso con el espíritu de Wake Up", ha dicho Ramírez.

"Porque el primer eslabón de la unión de unos europeos con otros está en la localidad en la que cada uno reside. Ahí empieza el ser de Europa, con sus derechos y obligaciones, con su cultura y tradiciones: en vivir como europeos".

Posteriormente intervendrá Enrico Letta, el ex primer ministro italiano a quien la Unión Europea encargó hace tres años un informe sobre el futuro del mercado único.

"Las atinadas recomendaciones de su documento "Mucho más que un mercado” han dejado de ser una opción para convertirse en algo ineludible. Nadie mejor que él mismo para evaluar su nivel de cumplimiento y subrayar lo más urgente".

Roberta Metsola

Luego lo hará la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "No es casualidad que la hayamos elegido como una de las principales referencias de este Wake Up. Se trata de la personalidad que encarna la representación de la soberanía popular que legitima a todas las instituciones europeas", ha señalado el director de EL ESPAÑOL.

A continuación intervendrá Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo en la recta final de su mandato."Los españoles debemos sentirnos orgullosos del papel que ha desempeñado, gracias a su probada competencia, durante los ocho años que ha ocupado el cargo", ha advertido Ramírez.

Y Mathias Cormann, como Secretario General de la OCDE, el club de los países más desarrollados del planeta, completará el diagnóstico.

Tal vez por eso advierte que la UE, protagonista según él, de una "historia de éxito única", debe superar la fase en la que ha venido actuando como un mosaico de estados con políticas propias y adquirir la cohesión de una gran potencia.

Líderes empresariales

Luego intervendrán grandes líderes del Ibex como Carlos Torres, Ana Botín, Francisco Reynés o Josu Jon Imaz que "no han fallado ni en una sola de nuestras seis ediciones".

También estarán nuevamente EY, Microsoft, Oracle, Oesía, los agentes sociales y políticos con altas responsabilidades en el ámbito nacional, autonómico y municipal.

Desde el líder de la oposición a seis presidentes de comunidades de tres partidos distintos, pasando por dos de los alcaldes finalistas en la pugna por la Capitalidad Europea de la Cultura.

Esta sexta edición incluye también otra novedad y es la incorporación de cuatro ponentes que reforzarán el interés de los almuerzos "off the record" a los que estáis invitados los patrocinadores y participantes.

Cuatro economistas de gran prestigio y capacidad divulgativa: Lorenzo Bernaldo de Quirós este lunes, José Carlos Díez el martes, Daniel Lacalle el miércoles y el exministro Jordi Sevilla el jueves.