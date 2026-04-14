Ayuso reivindica la "verdadera separación de poderes" para seguir consolidando la marca España en el tejido empresarial

Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado este martes, durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en Madrid, la "verdadera separación de poderes" como condición para que "la marca España siga consolidada en el mundo empresarial".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y ha advertido del "daño reputacional" que, a su juicio, ya empiezan a sufrir las empresas españolas en mercados como Estados Unidos.

Ayuso ha explicado que la relación entre la Administración y las compañías debe basarse en una "leal colaboración, sin intromisiones" y ha defendido que en las instituciones públicas y privadas "estén los mejores, donde rija el criterio técnico, la experiencia y el concurso oposición".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

En esa línea, ha puesto el acento en la necesidad de reducir la burocracia y combatir la "hiperregulación", que, a su juicio, lastra la actividad económica. La presidenta ha recordado que su Ejecutivo ha eliminado o modificado más de 500 normas y trabaja en una ley específica para evitar trabas administrativas innecesarias.

A su juicio, solo así podrá sostenerse el prestigio de España en el ámbito empresarial y económico.

En este contexto, ha reivindicado el modelo fiscal madrileño, basado en la bajada de impuestos y la ausencia de tributos propios.

Ayuso ha contrapuesto esta estrategia a las "141 subidas fiscales" que, según ha denunciado, ha impulsado el Gobierno central en los últimos años, defendiendo que una presión impositiva contenida es clave para atraer inversión y favorecer el crecimiento empresarial.

La dirigente madrileña ha endurecido después su diagnóstico político al asegurar que lo que se está viviendo en estos años "nos hace polvo".

En ese tramo de su discurso ha criticado que "un ministro de Justicia" desprestigie a un juez y que "un Fiscal General del Estado condenado" haga lo mismo con los magistrados del Supremo, una situación que ha calificado como "algo nunca visto en una democracia liberal".

Estas alusiones a la actualidad remiten a los últimos casos políticos, en particular a las investigaciones sobre la actividad profesional de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y al proceso judicial que rodea al ex número dos del PSOE y del Ejecutivo, José Luis Ábalos.

La presidenta ha advertido además de la situación de algunos jueces, que, según ha señalado, se encuentran "solos2 ante la presión política y mediática en determinados procedimientos.

También ha alertado de las consecuencias que, según ha dicho, esta situación puede tener para el tejido productivo español.

Ayuso ha señalado que las empresas y empresarios nacionales están empezando a sufrir un "daño reputacional" en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde, ha afirmado, "las grandes compañías americanas empiezan a alejarse de los nuestros y niegan colaboraciones con ellos en foros y encuentros como este".

La presidenta madrileña ha sostenido además que "construir una marca es muy difícil y lleva largo tiempo", por lo que ha pedido que no se destruya "de un plumazo" la marca española "por culpa de la política".

Incubadora tecnológica

En el tramo final de su intervención, Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a invertir más de 8 millones de euros en un nuevo centro de innovación, una incubadora tecnológica que facilitará a las tecnológicas su crecimiento y su conexión con corporaciones, inversores y entidades públicas.

La presidenta ha enmarcado esta iniciativa en una estrategia de impulso al ecosistema empresarial y tecnológico madrileño, que ha vinculado con el buen momento económico de la región.

Madrid, ha subrayado, genera el 20% del Producto Interior Bruto nacional, concentra una de cada cinco empresas del país y vuelve a registrar cifras récord en creación de empleo y actividad.

Ayuso ha vinculado estas políticas a medidas para facilitar el acceso a la vivienda, en un contexto de alta demanda, con iniciativas orientadas a agilizar la construcción, fomentar el alquiler y facilitar la compra.

En este marco, ha repasado algunos de los grandes proyectos impulsados por la Comunidad de Madrid, como la Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Salud, Madrid Nuevo Norte o la ampliación del Metro, que, según ha defendido, contribuirán a generar empleo y reforzar el posicionamiento económico de la región.

También ha defendido que la región concentra el 43% de las mayores compañías de España y que se ha convertido en el motor económico del país gracias a la inversión, la colaboración público-privada y una política fiscal orientada a atraer proyectos y aliviar la carga impositiva.

Ayuso ha cerrado su intervención reivindicando a Madrid como “una de las capitales del mundo libre” y un puente económico entre Europa y América, abierto a la inversión y al talento internacional.