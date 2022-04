Unicaja sufre una caída que impide operar con normalidad a sus clientes

Unicaja ha sufrido una caída de sus servicios y sistemas. La plataforma online del banco se ha visto paralizada por una caída que ha afectado a toda su infraestructura, hasta el punto de que sus sistemas internos también han dejado de funcionar. Esto ha afectado a cientos de miles de usuarios en España, que no han tenido la posibilidad de poder realizar gestiones correctamente.

La caída del servicio ha tenido lugar alrededor de las 15 de la tarde hora peninsular española. Toda la infraestructura del banco Unicaja se ha caído; esto incluye cajeros, pagos móviles, páginas web, aplicaciones así como sistemas de pago mediante tarjeta y datáfono. Los servicios de atención al cliente de Unicaja y sus sistemas también han sufrido la caída, haciendo que sus empleados tengan dificultades a la hora de realizar su trabajo.

Fuentes internas de Unicaja confirman a EL ESPAÑOL que la caída ha sido gradual, con unos pocos programas fallando en un principio para posteriormente sufrir el cese de servicio generalizado. Además, afirman que los fallos que están impidiendo el correcto funcionamiento de los sistemas están siendo intermitentes.

Por ahora, no ha trascendido el motivo de la caída. El único detalle que se sabe en torno a la falla es que esta ha sido muy grave, ya que ha llegado incluso a poner en problemas a los sistemas de atención al cliente de la entidad. Numerosos clientes se están quejando de que no solo los pagos no funcionan, sino que les está siendo imposible hacer uso de varios servicios del banco, como las tarjetas de crédito o los pagos móviles.

El fallo también está teniendo una solución gradual, ya que algunas aplicaciones o programas están volviendo a funcionar progresivamente. De hecho, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, algunos clientes reportan que sus aplicaciones ya están funcionando, mientras que otros no.

No se sabe cuándo se restablecerá el servicio de Unicaja por completo, aunque es de esperar que en las próximas horas toda la entidad vuelva a recuperar su flujo de funcionamiento habitual. En caso de que un cliente tenga un problema relacionado con esta caída, es recomendable que contacte lo más pronto posible con la entidad bancaria.

