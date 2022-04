Cómo y por qué pasar de una hipoteca variable a fija: “Mejor hoy que mañana”

Cambiar de vivienda es un momento trascendental para la mayoría. El acceso a un inmueble exige al comprador un trabajo previo de búsqueda para encontrar la opción que más y mejor se adecúe a sus necesidades. Pero también es preciso dedicar horas y esfuerzo para hacer números. No es para menos, dado que se trata de una de las inversiones más importantes a la que podemos hacer frente y es frecuente que, en muchos casos, sea necesario acudir a fórmulas de financiación externa como son las hipotecas.

Sin embargo, también a la hora de solicitar un préstamo de este tipo, es frecuente encontrarse ante una barrera si la persona no está habituada a manejarse con los términos y conceptos relacionados. Aunque es habitual ponerse al día rápidamente, lo más aconsejable es recurrir a expertos en materia hipotecaria cuya experiencia nos puede ser útil para orientarnos entre las opciones que tengamos y resolver todas nuestras dudas. Con esa idea, idealista tiene toda una línea de negocio dedicada a hacer este trabajo por y para sus clientes de forma gratuita: idealista/hipotecas. Se trata de un servicio de intermediación con las entidades en las que el cliente solo tiene que proporcionar sus datos y esperar las mejores ofertas por parte de los bancos.

La decisión final, por supuesto, es de la persona. Pero para avanzar en el proceso, es clave afrontar la que puede ser la gran duda a la hora de decantarse por un modelo concreto: contratar a tipo fijo o tipo variable. O dicho de otra manera, optar por la estabilidad que ofrece el fijo aunque pueda ser menos ventajoso al inicio; o elegir el variable, que permite afrontar menos interés pero que depende de los vaivenes del Euríbor, el índice de referencia para este tipo de préstamo. Aunque actualmente su valor es negativo y eso repercute en una mensualidad más contenida, siempre existe una incertidumbre acerca de su comportamiento en el futuro.

Juan Villén, director de idealista/hipotecas

Sea por circunstancias personales o anticipando estos cambios en los tipos de interés, puede ocurrir que, una vez que se ha tomado la decisión y se ha firmado la hipoteca, se quiera cambiar el formato. Pero, ¿es eso posible?, ¿qué momento sería el mejor para hacerlo?, ¿qué se necesita saber para tomar la decisión? Conocer esas y otras cuestiones relativas a la denominada subrogación es algo que, desde idealista/hipotecas, también es posible.

Juan Villén, director de idealista/hipotecas, huye de hacer previsiones. No podía ser de otra manera dado que la coyuntura internacional o la inflación son aspectos imprevisibles a medio y largo plazo, lo que impide hacer predicciones fiables. A día de hoy, el escenario de tipos bajos sigue presente pero la realidad es que, como señala Villén, "están empezando a subir y, aunque sea de forma lenta y gradual, la tendencia es ir hacia arriba".

La consecuencia es obvia: "A los bancos les está costando más dinero financiarse y eso, lógicamente, lo tienen que trasladar a los consumidores". El resultado son tímidos repuntes en los tipos que se ofrecen actualmente en ambos modelos de hipotecas y que presagian un escenario en el que la preferencia por la hipoteca variable puede cambiar en el futuro: "No olvidemos que una hipoteca es un préstamo a muy largo plazo. Probablemente este año, el que viene, o dentro de dos o tres, los tipos de una hipoteca variable sigan siendo mejores que los de una fija contratada hoy, pero dentro de cuatro, cinco u ocho años, probablemente, la situación sea la inversa".

"Adelantarse al cambio" de tendencia

En este contexto, ¿conviene apurar ese hipotético horizonte para ahorrar dinero? "Si te cambias ahora te estarás adelantando a ese cambio. Probablemente pagues más a corto plazo pero tendrás la tranquilidad a medio. Si no lo haces ahora y dentro de un tiempo quieres cambiar, seguramente las hipotecas que ahora puedes conseguir al 1% o 1,5% estén al 2,5%, 3% o incluso al 4%. Por eso, consideramos que, quien tenga la intención de cambiar a tipo fijo, debe hacerlo hoy mejor que mañana", concluye Villén.

"Al final", cuenta el experto de idealista, "hablamos en muchos casos de importes muy elevados en los que una diferencia de un 0,1 en un tipo de interés acaba siendo mucho dinero. Nosotros creemos que merece la pena el esfuerzo de analizar cuál sería el potencial ahorro y qué condiciones se podrían conseguir", explica.

Si te cambias ahora te estarás adelantando a ese cambio. Probablemente pagues más a corto plazo pero tendrás la tranquilidad a medio Juan Villén, Director de idealista/hipotecas

Por eso puede merecer la pena tener presente la opción de cambiar la forma de asumir esos intereses. Ahora bien, teniendo siempre en cuenta que "la mejor subrogación no existe porque cada persona tiene unas necesidades específicas". "Lo ideal es comparar diferentes opciones personalizadas y poder elegir la que más te convenga", recomienda. Y no únicamente en cuanto al tipo de interés, que es el valor más recurrente al que prestar atención: el director de idealista/hipotecas recomienda que, en este ejercicio de comparar las condiciones que ofrece cada entidad al solicitar una subrogación, no se pierdan de vista otros conceptos como "las comisiones de apertura o las de cancelación anticipada parcial o total de la nueva hipoteca u otros costes que pueda tener".

Facilitando el trabajo a los usuarios

En este proceso, también influye el banco de que se trate. Y es que, según Villén, en la forma de 'dar el salto' de una hipoteca variable a una fija, también entran en juego otros aspectos que hay que analizar desde la perspectiva individual de cada perfil. Por supuesto, también hay que valorar el motivo del cambio, que no siempre obedece estrictamente a la previsión del tipo de interés. Puede ocurrir que una persona, de acuerdo a sus necesidades, desee variar el plazo, modificar las cuotas o hacer una ampliación de capital, por ejemplo. Son situaciones que pueden motivar un cambio de entidad y en las que un servicio como el que ofrece idealista/hipotecas es también es especialmente valioso.

"Es muy importante que la gente conozca que la situación actual es la que es, y lo mismo que pasamos tiempo buscando descuentos en la ropa o en el supermercado, aquí se puede lograr un ahorro muy grande, por eso merece la pena hacer el trabajo de revisarlo", explica. "Nosotros lo que hacemos en idealista/hipotecas es facilitar ese trabajo a los usuarios para que, a través nuestra, le podamos conseguir ofertas de diferentes entidades y que libremente los consumidores, sin coste alguno, porque nuestro servicio es gratuito, puedan elegir si se quedan con la hipoteca que tienen en su banco, si cambian a otro, etc.".

Sigue los temas que te interesan