Garzesi (Mediolanum): “Vemos que en España hay una gran demanda de asesoramiento financiero”

Igor Garzesi, CEO de Banco Mediolanum, ha defendido que “en España hay una gran demanda de asesoramiento financiero”, lo que lleva al banco a aumentar sus previsiones de asesores financieros -o family bankers, en la terminología de la entidad- a pesar de ya han superado los 1.600, lo que supone contar con la primera red de asesores financieros en el país.

“Estamos en un proceso de selección continua para seguir creciendo año a año en family bankers”, ha afirmado Garzesi durante el III Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, un escenario que ha aprovechado para defender que “cualquier persona con capacidad de ahorro, pequeña o grande”, puede hacer uso de los servicios que ofrece Mediolanum.

Garzesi ha subrayado que “hay que tener mucha sangre fría para ver que tus inversiones están bajando y mantener la inversión sin caer en la tentación de salir del mercado. Es una reacción muy humana.

Es en esa situación cuando los inversores olvidan “lo más importante: por qué hicimos esa inversión y a qué plazo. Y aquí la figura del asesor financiero es muy importante. Te ayuda a trasmitir tranquilidad y serenidad a la hora de tomar una decisión”.

Garzesi ha puesto el valor el modelo de Mediolanum de family bankers, que permite que los clientes “tomen las mejores decisiones en el contexto que sea”, frente al modelo propuesto por otras entidades, más en línea con el do it yourself.

“Cuando tienes una necesidad financiera, lo mejor que puedes hacer es recurrir a un experto de las finanzas, en este caso, un asesor financiero. Y debe ser recurrente, no debe ser puntual. Es bueno tener esa persona de forma recurrente, como un médico al que vas para hacerte chequeos”, ha subrayado.

Respecto a los diferentes productos de inversión disponibles, Garzesi, más que hablar de rentabilidad, ha destacado la importancia de que los inversores lleven a cabo un proceso formado por tres pasos.

“A la hora de tener calor que tipo de inversión realizar tres pasos: tienes que plantearte para qué quieres ahorrar”, porque “cada finalidad de ahorro tiene plazos, estrategias y productos distintos”. El segundo paso “es cómo es cada uno, cómo reaccionamos a las volatilidades del mercado. El tercero es cómo coordinamos ambos factores”.

Y todo ello, los inversores pueden hacerlo por sí solo, aunque desde la entidad recomiendan “siempre que se asesoren con un asesoramiento de calidad”.

De forma general, Garzesi cree que “para ahorros a medio y largo plazo el producto estrella es la renta variable diversificada. Tenemos fondos de inversión de renta variable siempre dependiendo del perfil de cliente. Ahora, con las subidas de tipos, los fondos de renta fija son interesantes para clientes con un perfil más conservador y con unas necesidades de ahorro a corto y medio plazo”.

El CEO de Banco Mediolanum también ha resaltado la importancia de los planes de pensiones. “Nuestra vida se divide en etapas y hoy tenemos que pensar en nuestra etapa futura. Un joven debe entender que ya debe preocuparse en la tercera etapa de su vida porque tiene derecho a tener una vida a la altura de su esfuerzo”, ha afirmado.

