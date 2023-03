Martín (Eurocaja Rural): "Poner cajeros en el medio rural es solo un parche"

Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural, ha afirmado este jueves que simplemente poner cajeros en la España vaciada es tan solo "un parche", pues lo que necesita la población es contar con atención presencial.

"Muchas veces parece que se actúa de forma hipócrita. Parece que con esta nueva moda de poner cajeros en el medio rural está arreglado todo. Yo creo que no. Esto es un parche y a veces llenar de hierro los pueblos no es la solución, porque hay gente que no se adapta a un cambio tecnológico, va al cajero y se le traga la tarjeta, no hay dinero, hay pero alguien que le va a ayudar lo que hace no es ayudar, sino quitarle el dinero...", ha reflexionado el directivo en el II Foro Económico de Castilla-La Mancha que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital de Castilla-La Mancha, denominado Logros y desafíos.

Y es que la estrategia de Eurocaja Rural parece ir al contrario que la de la gran banca. Mientras las entidades de mayor tamaño están reduciendo personal y oficinas por la digitalización, Eurocaja Rural está ampliando su red.

De acuerdo con Martín, la razón está en que la entidad cuenta con "un modelo diferente, no solamente de negocio, comercial, de estrategia, sino un modelo jurídico que posibilita hacer las cosas de forma diferente".

De hecho, los "socios" de Eurocaja Rural "no solamente pretenden una retribución al capital importante, sino que pretenden que haya servicio financiero donde ellos radican, donde tengamos una oficina con personas que atiendan".

8. Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural

La entidad practica un modelo híbrido, en el que conviven lo analógico y lo digital para poder atender a cada cliente como requiere. "Este modelo está basado en una misión, que es servir de soporte financiero al mundo rural", ha añadido.

Y se trata de un modelo "que ha funcionado en momentos de crisis" y "estamos llegando a lugares donde el servicio financiero ha cerrado", ha explicado Martín. Todo en un contexto en el que el año pasado se cerraron 1.300 sucursales y se cesó a unos 5.800 trabajadores.

Morosidad

En otro orden de cosas, Martín ha explicado que su previsión es que los tipos de interés en la zona euro se estabilicen en el entorno del 4%. Eso sí, en relación con las fricciones que esta circunstancia está dejando en los clientes, principalmente a través del encarecimiento de las hipotecas, el directivo ha apuntado que "esto es el mercado".

"Cuando estaban los tipos al 8% o al 10% con una inflación muy alta la gente lo consideraba normal. Llevo 22 años en este negocio y he vivido tipos del 4%, del 6%, como normales. Ahora estamos en unos tipos de interés razonablemente normales", ha señalado.

Y, de hecho, estos tipos de interés "todavía no han dado para parar la inflación". Para Martín, "si la política que dimana del BCE se quiere que cale en la economía, hay que dejar que cale. Con medidas populistas no es lo mejor", ha apuntado.

Además, según el director general de Eurocaja Rural los bancos van a empezar a tener que hacer ya provisiones en previsión del aumento de los impagos. "La morosidad está empezando a dar pequeños síntomas de aceleración", ha advertido.

