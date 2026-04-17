Redes e infraestructuras, los retos para avanzar en la movilidad eléctrica en particulares y empresas

Luis Buil Franch, director global de Smart Solutions de Iberdrola y Carlos Sierra Martín-Serrano, director de Servicios de Transporte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid participan en Wake Up, Spain! moderados por Rafa Navarro, cofundador de Innsomnia y editor de Disruptores. David Morales.

España cada vez avanza más en movilidad eléctrica y hay una fuerte demanda por implantarla tanto en empresas de transporte como particulares, pero sigue faltando un mayor desarrollo en redes de tendido e infraestructuras para cumplir sus metas.

Es el diagnóstico compartido de Luis Buil Franch, director global de Smart Solutions de Iberdrola y Carlos Sierra Martín-Serrano, director de Servicios de Transporte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, al ser preguntados por los retos y desafíos del sector.

Se trata de un asunto que ha centrado la atención en la última jornada de la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Conversación a dos. El pilar de la energía

Para la EMT la fotografía es optimista en todo lo demás. "En ámbito urbano la solución técnica a nivel vehicular es clara y ha avanzado muy deprisa", ha comentado Sierra, dado que en algo más de un lustro han visto ya el desarrollo de cinco tecnologías de baterías, por ejemplo.

Pero hay un problema en el tendido de las redes de alimentación. "Necesitamos planificar con mucha antelación para hacer el tendido de energía que necesitamos", ha advertido desde una empresa que va a ser "grandes consumidores de electricidad".

Por ahora la EMT tiene unos 400 autobuses electrificados y recientemente ha realizado un pedido de otras 120 unidades, lo que implica que van camino de que el 25% de su flota sea eléctrica.

Mientras, desde Iberdrola identifican dos ámbitos. El del vehículo ligero, donde están seguros que las ventas aumentarán –actualmente el coche eléctrico cuenta con una penetración del 23%–, y en el que identifican como gran reto que esos coches se fabriquen en España.

Por otro lado, ha señalado Buil, está el transporte pesado. En este caso "a día de hoy no hay infraestructura suficiente".

"Hemos hecho los deberes y tenemos energía competitiva, hay capacidad y ganas de la industria, pero o invertimos a nivel país para dotar de esas redes o estamos frenando las oportunidades que podemos tener", ha enfatizado.

Mientras tanto, ambas compañías avanzan en planificación. En el caso de EMT, incluyendo la innovación, también en cuanto al personal. "Cada vez tenemos menos mecánicos y más personal de electricidad", ha comentado Sierra.

Implica un esfuerzo. "Son sectores donde no vale la improvisación. Necesitas invertir en formación. Es todo nuevo", ha reflexionado.

En Iberdrola, mientras, se avanza con soluciones inteligentes como el asistente Smart avanzado, que permite, sin instalar nuevos dispositivos en una vivienda, controlar los ya existentes para que el cliente ahorre "sin hacer nada".

En este caso "el reto es el reto de la oportunidad profesional". "Ahora nace la figura del profesional gestor energético. Tiene que saber de electricidad, pero también de tuberías", ha apuntado Buil.