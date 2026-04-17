La OCDE aconseja a España reformar el subsidio de desempleo para evitar que sea "una transición a la jubilación"

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto el foco sobre las políticas laborales de España frente al inminente reto demográfico.

Durante su intervención en la sexta edición de Wake Up Spain!, que este año también es Wake Up Europe!, el secretario general de la institución, Mathias Cormann, ha señalado que el sistema actual incentiva que las ayudas actúen como un puente prematuro hacia el retiro.

Según ha dicho, "cerca del 70% de los beneficiarios de los subsidios de desempleo tienen 55 años o más", una situación que provoca que muchos de ellos se encuentren, "en la práctica, en una fase de transición hacia la jubilación".

Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Para revertir esta situación y eliminar los desincentivos al trabajo, el líder de la OCDE ha indicado que es necesaria una reforma.

Cormann ha señalado que esta modificación "debería equiparar el nivel y la duración de las prestaciones por desempleo de los trabajadores de más edad con las de otros trabajadores".

Tal como ha indicado, la OCDE propone a España "limitar la cotización para la jubilación exclusivamente a los dos años de prestación contributiva por desempleo".

El objetivo es frenar el sistema actual, evitando que los parados mantengan estas bases de cotización "mientras reciben subsidios de desempleo de larga duración".

El golpe demográfico

La urgencia de mantener el talento sénior activo responde a una crisis inminente, ya que, como ha dicho Cormann, "el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad están presionando los mercados laborales en todas partes".

El dirigente ha señalado que la tasa de dependencia de la tercera edad en España pasará de las 37 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar registradas este año, a la impactante cifra de 74 en el año 2050.

Este salto demográfico situará a España en el cuarto puesto de envejecimiento de la OCDE, "por detrás de Corea, Japón e Italia". "Para el año 2050, se prevé que el número de adultos españoles de 65 años o más sea equivalente a casi tres cuartas partes de la población en edad de trabajar", ha añadido Cormann.

Las consecuencias serán severas, ya que, como ha dicho, "la caída del empleo como resultado del envejecimiento de la población reduciría el crecimiento del PIB per cápita de España un 0,1% anual entre 2024 y 2060".

Formación e inmigración

En lugar de mantener a los mayores de 55 años en un esquema pasivo, el secretario general ha indicado que la primera prioridad es "ampliar la formación adaptada a las necesidades de los trabajadores de más edad".

Actualmente, ha señalado, "la proporción de trabajadores de entre 55 y 65 años que participan en formación es del 27%, considerablemente inferior a la media de los países de la OCDE, que se sitúa en el 32%".

Para corregirlo, la institución propone implementar "bonos de formación individuales centrados en sectores afectados por la escasez de mano de obra o las nuevas tecnologías".

En paralelo, la OCDE ha advertido de que es fundamental "aprovechar otro potencial laboral, en particular de la población inmigrante".

En España, país donde "las personas nacidas en el extranjero representan el 18% de la población", existe un claro desajuste laboral, ya que "el 52% de los trabajadores con estudios superiores nacidos en el extranjero están empleados en puestos de baja o media cualificación", ha indicado Cormann.

La receta de la institución pasa por una "agilización en el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras mediante procedimientos más claros, plazos estrictos y una mayor capacidad administrativa".

Pese a estas advertencias estructurales, en la OCDE reconocen que "los mercados laborales españoles han demostrado su resiliencia ante las crisis".

Aunque Cormann ha señalado que "la evolución del conflicto en Oriente Medio [...] y las perturbaciones energéticas asociadas están poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías", también ha dicho que la previsión es que la economía española siga "superando a la de la zona euro, con un crecimiento del 2,1% este año".

Gran parte de este aguante se debe a la buena marcha del empleo. Cormann ha indicado que "la tasa de empleo subió al 67% en el tercer trimestre del año pasado, que es la tasa de empleo más alta para España desde 1999".

Aunque la tasa de paro bajó al 9,8%, el secretario general ha señalado que todavía existen "oportunidades para que España reduzca aún más su tasa de desempleo hacia la media de la OCDE del 5%".