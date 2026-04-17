Clavijo: "La regularización masiva de inmigrantes refleja un fracaso de España y Europa, el problema se va a recrudecer"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este viernes en el foro 'Wake Up Spain'. David Morales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que el proceso de "regularización masiva" de inmigrantes aprobado por el Gobierno es consecuencia de un "fracaso de la política migratoria y de control de fronteras, tanto por parte de España como de Europa".

Estos inmigrantes "han llegado porque se han hecho mal las cosas", ha indicado.

No obstante, una vez se encuentran en España, Clavijo ha considerado necesario el proceso de regularización, ya que "no se les puede condenar a la marginalidad, o que tengan que delinquir para sobrevivir".

Pero también ha lamentado que el problema migratorio se intente usar como "arma electoral", cuando las fuerzas políticas deberían ser capaces de sentarse para llegar a un "acuerdo de país" en esta materia.

Más aún, ha advertido Fernando Clavijo, cuando todo indica que "el fenómeno se va a recrudecer en los próximos meses y años, debido a la proximidad de África, las consecuencias del cambio climático y a que EEUU ha reducido drásticamente los fondos de cooperación al desarrollo en la zona".

Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias

"Frente a eso, ¿aquí seguimos jugando a política?", se ha preguntado el presidente del Gobierno canario, durante su participación en el foro Wake Up Spain! organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

En conversación con el periodista de Invertia Eduardo Ortega, Clavijo ha constatado que el archipiélago sigue alcanzando cifras récord y el año pasado recibió 18,5 millones de turistas.

"Si queremos que la riqueza se traslade a la sociedad, tenemos que crecer más en calidad que en cantidad", ha comentado.

Aunque su Ejecutivo no se plantea instaurar durante el actual mandato ninguna fórmula de tasa turística, no lo ha descartado por completo para la próxima legislatura.

Fernando Clavijo ha tachado de "globo sonda" el nuevo sistema de financiación autonómica impulsado por el Gobierno, que a su juicio María Jesús Montero usó para hacer precampaña de cara a las elecciones andaluzas.

"Como decimos en Canarias, no nos gusta el andar de la perrita", ha dicho sobre la letra pequeña del modelo, en el que la insularidad pierde peso respecto a otros criterios.

"La bolsa común será menor, y a Canarias nos relegan a la última posición", ha constatado.

Del mismo modo, ha mostrado su rechazo a la propuesta de condonación de la deuda de las CCAA, tal como la ha planteado el Gobierno.

"Lo que hacen es mutualizar la deuda de determinadas CCAA que no cumplieron los criterios y se endeudaron mas allá de sostenible, la reparten entre todos los españoles", ha argumentado: de este modo, si un canario antes debía 600 euros, ahora puede pasar a deber 1.000.

Clavijo ha enumerado los choques que su Ejecutivo ha tenido con el Gobierno de Pedro Sánchez esta legislatura: tuvo que acudir para que la Administración central aceptara hacerse cargo de los menores inmigrantes sometidos al sistema de protección.

Y ahora ha recurrido también en los tribunales la "subida unilateral" de las tasas de Aena, que puede penalizar al tráfico aéreo.