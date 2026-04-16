"Oesía somos todos": Pedro J. pide que las instituciones se movilicen tras la amenaza rusa a una empresa española

Pedro J. Ramírez en el inicio de Wake Up: "España solo podrá levantarse y seguir de pie si lo hace con Europa y para Europa" David Morales

El presidente ejecutivo y director de El Español, Pedro J. Ramírez, reclamó este jueves una "llamada a la acción" para que las instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas defiendan al Grupo Oesía de las amenazas del régimen ruso.

"Me parece que hoy todos los españoles y todos los ciudadanos que compartimos valores liberales y democráticos debemos sentir que todos somos Oesía", ha dicho durante el Wake Up Spain!, Wake Up Europe!

Para el director de este diario, la amenaza no es solo contra la compañía, debido a su apoyo a Ucrania en el suministro de drones, sino que va contra todos los ciudadanos.

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