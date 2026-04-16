Mahou San Miguel confía en sus 135 años de historia y sigue innovando para adaptarse al entorno sin perder su esencia

Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel ha compartido la situación actual que atraviesa la compañía en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

En su intervención en el foro económico, y preguntado por la capacidad de adaptación de la compañía en un contexto volátil como el actual, Rodríguez-Toquero ha presentado los 135 años de la compañía como el mejor ejemplo para demostrar su agilidad estratégica.

"Si hemos sido capaces de pasar todo lo que ha ocurrido en los últimos 135 años de historia de nuestro país y del mundo ha sido fundamentalmente por nuestra capacidad de adelantarnos y adaptarnos al entorno y a las necesidades de nuestros clientes", subrayaba.

Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel

Sin embargo, el CEO de Mahou San Miguel ha sido claro en cuanto a las prioridades de la compañía en este proceso de constante evolución y ha comentado que siempre se han respetado los pilares fundamentales de la misma: "El cuidado y el respeto a la cerveza, las relaciones con los clientes y distribuidores, el foco en el consumidor y el cuidado de las personas que trabajan en la compañía".

En relación a las palancas sobre las que se encuentra trabajando Mahou San Miguel en la actualidad, Rodríguez-Toquero ha resumido las adaptaciones en tres ámbitos: el producto, el servicio y las personas.

Respecto al producto, el CEO de la cervecera ha compartido que "constantemente se revisa y se adapta a las necesidades de los clientes, en función de los somos y de dónde queremos llegar".

Así, Rodríguez-Toquero ha destacado que Mahou San Miguel va más allá de la cerveza y ha señalado otros mercados potenciales en los que se encuentran inmersos o se están adentrando, como el agua o el café, siempre con la voluntad de "estar donde la gente se reúne y disfruta".

En este aspecto, el CEO la compañía de distribución no escapa de la realidad en relación con las tendencias de consumo de alcohol que sobrevuelan el mercado español. Como continua adaptación a las mismas, los mercados anteriormente mencionados se posicionan como grandes salidas estratégicas.

"El 30% de nuestro volumen de venta son productos sin alcohol", ha destacado Rodríguez-Toquero, que también ha resaltado el crecimiento en el consumo de agua.

"Hemos doblado el consumo de ventas de Solán de Cabras desde 2014", compartía el directivo. Y aquí también ha destacado nuevas innovaciones, como el lanzamiento de Solán de Cabras con gas, un producto que "va fenomenal", en palabras de Rodríguez-Toquero.

Sobre las innovaciones en materia de servicios, el CEO de Mahou San Miguel ha expresado la importancia de los clientes para la compañía y ha compartido que se han invertido más de 200 millones de euros en programas de innovación para la hostelería.

IA y startups

También con el objetivo de innovar de manera constante, Rodríguez-Toquero ha compartido en la conversación la forma en la que se está implementando la Inteligencia Artificial en Mahou San Miguel.

El directivo ha destacado que la tecnología les está ayudando a "mejorar la planificación, la eficiencia, la gestión comercial y la relación con los clientes".

Con la misma voluntad de evolucionar, la compañía cervecera colabora con más de 380 startups para aprovecharse del conocimiento externo y nutrir del mismo a Mahou San Miguel.