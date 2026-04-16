José Manuel Inchausti (Mapfre): "Europa avanza en innovación, pero vamos demasiado lentos"

José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre ha insistido en la necesidad de acelerar el ritmo de innovación y digitalización en Europa para no quedar rezagados frente a otros mercados durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

El directo ha subrayado que "avanzamos, porque pocas geografías tienen un diagnóstico tan claro como el informe Letta o el informe Draghi, pero hemos avanzado, aunque no lo suficiente, y vamos demasiado lentos".

Inchausti ha alertado de que "Europa, en la práctica, se está quedando fuera de muchos desarrollos tecnológicos", un hecho que atribuyó a la fragmentación del ecosistema empresarial.

José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre

"El problema son las estructuras pequeñas, donde Europa se debería destacar, porque competir con los grandes gigantes supone cifras de inversión que muchas veces superan el PIB de algunos países", ha remarcado.

El ejecutivo ha defendido la creación de entornos más favorables para el emprendimiento y la innovación. "Hoy es muy fácil y transparente decir que si tengo problemas burocráticos para emprender en el ámbito europeo, me voy a emprender a otro lado donde me pongan menos problemas, no para operar, sino para empezar a hacer cosas", ha subrayado.

Por ello, ha pedido "impulsar la innovación y apoyar a los pequeños emprendedores" como vía para reforzar la competitividad europea.

Inchausti ha dedicado parte de su intervención a analizar el impacto del cambio tecnológico, destacando la aceleración sin precedentes que vive el sector. "Ya tenemos tres olas superpuestas de la inteligencia artificial: el machine learning, la analítica, pero luego viene la inteligencia artificial generativa y todavía no sabemos hacia dónde nos lleva eso, y ya está la IA agéntica llamando a la puerta", ha explicado.

Según el vicepresidente, "con este cambio tecnológico tan rápido es imposible no ir dos pasos por detrás", por lo que ha considerado esencial crear "un marco que permita operar y adaptarse muy rápido a los cambios, sobre todo para las empresas medianas y pequeñas"

Un modelo sólido y diversificado

Más allá del debate sobre la innovación, Inchausti puso en valor la solidez del modelo de negocio de Mapfre. "El modelo nuestro diversificado de tener negocio en 30 países nos ha resultado muy positivo para la compañía. Estamos en seguros, en reaseguros y también en el manejo financiero. Tenemos 64.000 millones de euros en activos gestionados", ha remarcado.

El directivo ha destacado también el buen comportamiento general del grupo: "Afortunadamente es de las pocas veces que casi la totalidad del negocio va bien", ha comentado, aludiendo a la mejora de resultados en Estados Unidos y a la consolidación de la recuperación en algunos mercados europeos.

Por último, ha recordado que el sector asegurador está mejor preparado que otros para adaptarse a nuevas normativas, incluida la vinculada a la inteligencia artificial.

"En el caso del sector asegurador, diría que el impacto es menor porque ya éramos una rama de actividad absolutamente regulada", ha afirmado.

Para finalizar, ha remarcado que "tenemos regulación de todos los colores desde la sostenibilidad, la solvencia, la protección de datos y ahora viene la de la IA, pero estamos acostumbrados ya al cumplimiento de la normativa".