Ciberseguridad y geoestrategia: "España puede aprovechar el momento económico de la IA si hace los deberes en seguridad"

Uno de los momentos del debate de la segunda mesa redonda dedicada a la ciberseguridad. Sara Fernández

La ciberseguridad ha sido protagonista por partida doble en esta cuarta jornada del Wake Up, Spain! -el evento organizado por DISRUPTORES, Invertia y El Español-. El segundo de los espacios de debate dedicados a este ámbito ha estado protagonizado por Gonzalo Temes Pelegrín, director de Soluciones Tech de MasOrange; Elena García Díez, chief Security advisor de Microsoft España; y Francisco Javier Tomás García, director de Ciberseguridad de Cipherbit-Grupo Oesía.

Durante años, la ciberseguridad se ha basado en modelos de prevención: levantar barreras, evitar intrusiones. Sin embargo, el aumento de los ataques y su complejidad ha llevado a un cambio de enfoque hacia la resiliencia: asumir que el ataque ocurrirá y preparar a la organización para resistirlo y recuperarse. En este contexto, cabe preguntarse si las empresas españolas han interiorizado o no ese cambio de paradigma.

Francisco Javier Tomás, en representación de Cipherbit-Grupo Oesía, ha indicado que "las organizaciones han asumido el nuevo paradigma de resiliencia, al menos en el discurso". Ha explicado que "ninguna gran empresa cuestiona hoy que recibirá un ciberataque y entiende que la seguridad impacta en la continuidad del negocio y la capacidad de recuperación".

Mesa redonda. Ciberseguridad II

Asimismo, ha admitido que "este cambio es también regulatorio, con normativas europeas como DORA, que exigirá al sector financiero resistir y recuperarse de ataques en 2025, y la directiva NIS2, que introduce conceptos como gestión de crisis y recuperación ante desastres". No obstante, ha admitido, "el despliegue es desigual y algunas compañías aún perciben la ciberseguridad de forma clásica".

Por su parte, Elena García, dando voz a Microsoft, ha recalcado que "las compañías han tenido que entender la ciberseguridad de forma proporcional a su transformación digital". Y ha añadido: "Actualmente, la irrupción de la IA es una oportunidad máxima que requiere una base de confianza. En Microsoft vemos la seguridad como un deporte de equipo con una visión end-to-end. Trabajamos en tres pilares: seguridad por diseño, seguridad por defecto (activar los controles existentes) y seguridad en las operaciones (detección y respuesta diaria). Incorporar la IA en este proceso marcará la diferencia en eficiencia y mitigación de riesgos".

Por su parte, en MasOrange se concibe la ciberseguridad desde una doble vertiente, la interna y la externa. Lo ha explicado su director de Soluciones Tech, Gonzalo Temes. "El diseño de nuestras redes aplica la seguridad por defecto desde el inicio. El 5G permite estratificar capas de seguridad para servicios críticos como bomberos o emergencias. Además, con el Edge Computing y la IA, debemos acercar la ciberseguridad al cliente en lugar de mantenerla solo en centros de datos regionales. La ciberseguridad ya no es un añadido, sino un requisito fundamental del diseño", ha resumido.

Como no podía ser de otra manera, la geoestrategia y la soberanía ha generado un interesante debate entre los ponentes a cuenta de la importancia de tener en cuenta la ciberseguridad. En este sentido, el representante de Grupo Oesía ha remarcado que "existe una convergencia entre seguridad corporativa y nacional, ya que gran parte de los servicios críticos (energía, transporte, comunicaciones) están en manos privadas, por lo que invertir en seguridad empresarial es un asunto de interés estratégico para la estabilidad del país".

Ha añadido Elena García (Microsoft) que " el reto es global y los malos también aprovechan la digitalización" . En Microsoft "monitorizamos más de 300 actores de amenazas vinculadas a estados-nación que buscan desestabilización y ciberespionaje . La respuesta debe ser de corresponsabilidad y colaboración" . Aquí entra el concepto de soberanía : "La capacidad de cada organización o gobierno de tomar sus propias decisiones sobre el control de sus datos en un entorno conectado ", según García . España, en su opinión, "tiene la oportunidad de aprovechar el momento económico de la IA si hace los deberes en seguridad " .

Las telecomunicaciones son infraestructura crítica y como tal, Gonzalo Temes (MasOrange) reconoce que " el control total del dato es prioritario". Eso sí, "es un equilibrio difícil: queremos autonomía estratégica para poder cambiar de proveedor si es necesario, pero no podemos renunciar a los avances tecnológicos de grandes compañías que, lamentablemente, no suelen ser europeas".

Por último, Javier Tomás (Grupo Oesía) ha enfatizado que "Europa ha apostado por la autonomía estratégica abierta y no se trata de aislarnos, sino de desarrollar capacidades propias en sectores clave como la nube soberana, identidad y criptografía, manteniendo la interoperabilidad en lo demás por criterios de eficacia". Como resume la representante de Microsoft, "al identificar la joya de la corona (los datos más sensibles) de cada organización, podemos aplicar una protección proporcional y efectiva: debemos prepararnos porque el incidente ocurrirá; el objetivo es minimizar su impacto".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.