Crea Madrid Nuevo Norte anuncia el comienzo de unas obras que permitirán a la capital competir a nivel global

José Ignacio Morales, CEO de Crea Madrid Nuevo Norte, en su conver0sación durante Wake Up, Spain! con Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia. Sara Fernández

Este miércoles empiezan las obras de Madrid Nuevo Norte y así lo ha anunciado el CEO de la promotora del proyecto en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

José Ignacio Morales, consejero delegado de Crea Madrid Nuevo Norte, ha aprovechado su paso por Wake Up, Spain! para compartir la ilusión y la responsabilidad con la que la compañía privada responsable de impulsar y gestionar el proyecto de regeneración urbana de la capital afronta el inicio de las obras tras 30 años de trabajo sobre el plano.

Unas obras cuyo comienzo ha hecho coincidir con el paso de Morales por el foro económico de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, y en cuya intervención ha recordado lo que supondrá la realización del proyecto de Madrid Nuevo Norte para la capital española.

José Ignacio Morales, CEO de Crea Madrid Nuevo Norte

"Madrid Nuevo Norte puede ayudar a la ciudad de Madrid a ponerse en la liga de las grandes ciudades a nivel internacional. De competir de 'tú a tú' con Nueva York, Londres, París, Frankfurt o Shanghái", ha resaltado el CEO de la promotora del proyecto.

Morales también ha destacado la envergadura del proyecto con los principales datos del mismo, poniendo el foco, además, en la infraestructura del mismo. "El proyecto implica 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas y 10.500 viviendas en el norte de Madrid", señalaba.

Asimismo, el CEO de Crea Madrid Nuevo Norte ha incidido en el valor "diferencial" del proyecto anotando que las obras se ejecutan "en un entorno de zonas verdes en el que es diferente vivir en comparación con otras experiencias europeas", que está sumergido en un "contexto de sostenibilidad".

Para ejemplificar lo que llegará a ser la iniciativa, Morales ha hecho dos comparaciones que muestran la magnitud del proyecto. "Estamos hablando de construir 20 torres de oficinas como las cuatro torres que coronan Madrid", sentenciaba el directivo.

Un centro de negocio que se ha puesto en duda en algunas ocasiones y cuyos interrogantes también ha acallado Morales a base de datos. "Dentro de la M-30 el nivel de ocupación de oficinas es del 97,6%. Las oficinas de Madrid están en ocupación plena", sentenciaba.

Crea Madrid Nuevo Norte lleva más de 30 años trabajando en el proyecto y su CEO ha querido poner en valor el trabajo que se ha hecho hasta ahora resaltando que ha sido "muy complejo por su dimensión" y que es algo "que se hace por primera vez y muchas cosas se han ido aprendiendo durante todo ese tiempo".

A su vez, Morales ha puesto sobre la mesa una de las principales razones que ha ralentizado la ejecución: "Lo que más ha frenado el proyecto ha sido el alineamiento de todos los agentes que requerían participación", sostenía.

Volviendo al presente, el directivo ha señalado las patas en las que se centra el trabajo ahora que las obras comienzan a estar en marcha. "Seguiremos teniendo el foco en el pensamiento del desarrollo urbanístico pero también la mirada puesta en el control de costes, el tiempo y la calidad".

"Tenemos claro que tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que hacer el proyecto que Madrid merece", sentenciaba.

El consejero delegado de la promotora también ha hecho hincapié en el valor del proyecto más allá del ámbito inmobiliario. "Es un error pensar en Madrid Nuevo Norte como un proyecto inmobiliario, es un proyecto de infraestructuras", ha sostenido.

De cara a los próximos pasos que se darán en torno al proyecto, Morales ha incidido en la dificultad de trabajar sobre la estación de Chamartín, aunque también ha resaltado su papel protagonista en relación al desarrollo del plan.

"Va a ser la cuarta estación más grande de Europa, una estación que va a tener 100 millones de pasajeros anualmente. Tenemos que rehacer nudos de circulación y de entrada de agua dulce, esto va a generar el doble de tráfico y tenemos que garantizar que la infraestructura que construyamos tenga la capacidad de gestión", apuntaba.