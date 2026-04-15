Abarca (HM Hospitales): "No podemos dejar que la subida de primas fuerce a los mayores a salir de la sanidad privada"

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha hecho un análisis de los retos del sector privado en el marco de la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"En general, tenemos que ir adaptándonos a las necesidades que demandan los usuarios e intentar, en la medida de lo posible, dar servicios en un tiempo razonable, para que haya una diferencia con la sanidad pública", ha apuntado.

Con todo, ha apuntado, los retos vienen sobre todo del sector asegurador, que tiene que saber adaptarse a esas necesidades.

Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales

El primero de estos retos es el del envejecimiento. A medida que una persona se hace mayor, su demanda de atención sanitaria crece y esto hace que la prima aumente. Como consecuencia de ese aumento, la persona puede acabar optando por volver a la sanidad pública.

"No podemos dejar que siga subiendo la prima de la gente mayor hasta que abandone el sector privado", ha sostenido Abarca, que propone compatibilizar esa prima estable con cierta limitación de las coberturas.

"Por ejemplo: no se le sube la prima pero, si tiene un cáncer, puede tratarse en la sanidad pública. No podemos permitirnos el lujo de que, en una sociedad envejecida, se nos vaya la gente mayor".

El segundo reto, ha apuntado, es la segmentación de los usuarios. "No podemos tratar igual, desde el punto de vista del servicio, al que paga 30 o 40 euros de prima con el que paga 300 o 400 euros de seguro".

Abarca rechaza el concepto low cost pero sí cree que debe ofrecer un "servicio diferencial" a los usuarios que más aportan.

"En los hospitales lo estamos empezando a hacer, pero falta el enfoque de las aseguradoras".

El tercer reto para el sector asegurador es el del acceso a la innovación. Esto va a ser crucial ya que "la pública cada vez tiene más dificultades por falta de tiempo".

Abarca ha rechazado que los problemas de la pública estén creando una 'edad dorada' en la sanidad privada.

"Aunque haya un crecimiento de facturación, resiente los márgenes porque, muchas veces, son pólizas que no tienen demasiadas coberturas. Nos obliga a adaptarnos, construyendo nuevos centros y atrayendo más profesionales. Obviamente, nos genera una situación de estrés y muchos costes".

Respecto a HM, Abarca ha destacado que "se empiezan a consolidar los proyectos que hemos puesto en marcha en los últimos años, que nos ha costado por nuestro modelo de negocio".

Se refiere a un modelo de asistencia que trabaja en red "y trata de aglutinar a los pacientes para mejorar el servicio". Por ello, ha descartado abrir centros en otras localizaciones para centrarse en aquellas zonas donde están establecidos y seguir creciendo en aquellas donde su presencia es más reciente, como Málaga y Barcelona.

"Nuestra estrategia está dirigida a crecer en aquellos territorios donde estamos, en los que estamos construyendo hospitales, y no tendría sentido entrar de manera aislada en otras capitales si no tenemos la oportunidad de crecer asistencialmente".