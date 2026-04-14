José de la Uz (Las Rozas): "Las ciudades son un gran motor económico que trasciende de lo local a lo global"

Del ámbito local al europeo, la conversación sobre innovación encuentra en las ciudades uno de sus principales campos de prueba. Y pocos ejemplos ilustran mejor esa evolución que el de José de la Uz, alcalde de Las Rozas y presidente de Red Española de Ciudades Inteligentes, que ha llevado al escenario de Wake Up, Spain! 2026 una década de transformación urbana con resultados verificables.

De la Uz ha recordado que, hace diez años, cuando hablar de ecosistemas de innovación desde lo municipal no era habitual, Las Rozas apostó por anticiparse con una estrategia con la que buscaban construir un modelo de ciudad "replicable y escalable, donde empresas, talento e innovación crezcan juntos, orientado a resultados". Una visión que han conseguido consolidar durante este tiempo en este municipio madrileño.

Lo conseguido hasta ahora, sin embargo, no ha sido inmediato ni fruto de la improvisación. El alcalde ha explicado que la clave reside en "un proceso de integración de tres elementos: la calidad de vida, una administración pública eficiente y digitalizada, y la colaboración con la iniciativa privada para atraer talento e inversión". Tres pilares que, combinados, han permitido articular un ecosistema capaz de sostener ese crecimiento en el tiempo.

José de la Uz, alcalde de Las Rozas de Madrid-Las Rozas Innova y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)

En ese recorrido, uno de los puntos de inflexión ha sido la creación de Las Rozas Innova, la empresa pública impulsada en 2020 y concebida para “acelerar proyectos, canalizar inversiones y conectar el ecosistema emprendedor con la estrategia municipal”.

Pero más allá de las estructuras, el propio alcalde apunta a un factor menos visible y, a la vez, decisivo: "un cambio cultural interno en la administración, donde la tecnología y la gestión del talento se han convertido en pilares de la transformación".

Un proceso que implica no sólo incorporar herramientas digitales, sino redefinir la forma en la que la administración se relaciona con ciudadanos, empresas y emprendedores.

La mirada, en cualquier caso, trasciende lo local. En una edición de Wake Up, Spain! especialmente marcada por su carácter internacional, la conexión entre ciudades y Europa se consolida como un eje estratégico.





En este sentido, De la Uz ha puesto sobre la mesa que "el papel de Europa no se limita a la financiación de servicios públicos, sino que actúa como red de colaboración entre ciudades y como plataforma de impulso a proyectos de innovación".

Esta localidad madrileña, en este aspecto, se posiciona como "un nodo muy activo, participando en 16 proyectos internacionales de I+D+i como ciudad demostradora de tecnología innovadora".

Pero la intervención del alcalde no se ha quedado sólo en los logros. Como en el resto del foro, la conversación también ha mirado hacia el futuro y los retos que condicionarán el desarrollo urbano en los próximos años.

Ha señalado la limitación de competencias como uno de los principales obstáculos para avanzar al ritmo que exige la transformación actual, en un entorno donde las ciudades están llamadas a asumir cada vez más responsabilidades.

"Las ciudades son un importante motor económico que trasciende de lo local a lo global. Son motores de crecimiento y generación de empleo; y, por lo tanto, de riqueza", ha concluido.

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.



Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea.



Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.

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