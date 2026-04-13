Wetselaar (Moeve): "España tiene una industria energética competitiva pero debe poner el foco en el suministro"

El conflicto en Oriente Próximo está afectando de lleno a la capacidad de suministro de la industria energética y esto ha repercutido en la volatilidad de los precios. Igualmente, de momento, España no es uno de los países más afectados por la guerra, aunque si esta se alarga deberá focalizarse en asegurar el abastecimiento. Así lo ha advertido Maarten Wetselaar, CEO de Moeve en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Durante su intervención en la primera jornada del simposio, Wetselaar ha señalado que en los mercados hay bastante preocupación por el conflicto. "Se teme que los precios puedan subir aún más si la guerra se prolonga".

El territorio nacional es más competitivo y no se está viendo tan afectado porque "las empresas han invertido durante décadas para mantenerse en esta posición. No obstante, es muy importante que España se centre en mantener el abastecimiento sobre todo a corto-medio plazo", ha precisado.

Otro de los temas que se han tocado durante su conversación, ha sido la apertura de su nuevo proyecto de hidrógeno verde en Huelva.

El CEO de la compañía ha señalado que una de las principales estrategias de esta nueva infraestructura es iniciar la descarbonización a la vez que se da respuesta a la dependencia energética.

Wetselaar también ha hablado de su nuevo acuerdo con Galp en el que están negociando una fusión para crear dos gigantes energéticos ibéricos de la refinación y de las gasolineras.

"Actualmente, estamos desarrollando la transición para llegar a un acuerdo definitivo en verano y después hablar con Bruselas para la parte regulatoria. Ojalá a finales de año lleguemos a esa fusión", ha indicado.

Necesitamos más de esto, campeones europeos. Es verdad que la recepción política de nuestro anuncio ha sido bastante positiva y todo el mundo entiende que para que la industria de refino sobreviva bien necesitas escala. Como empresa pequeña que crea moléculas verdes no puedes hacerlo. Esto es una agenda clave en el contexto que tenemos hoy.

"Europa debe producir la energía que necesita y tiene muy poca energía física que debe utilizar. Por eso, nosotros hemos vendido el 70% de extracción de petróleo y gas para invertirlo en una planta de biocombustible de segunda generación que la vamos a poner en marcha en un año. Y ahora, estamos muy centrados en esta segunda planta de hidrógeno verde en España para producir a escala industrial".