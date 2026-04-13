Letta, ex primer ministro de Italia: "Europa dejará de ser relevante si no completamos la integración del mercado único"

"Si queremos que Europa siga siendo un actor relevante a nivel global, tenemos que completar la integración de nuestro mercado y adaptarlo a los nuevos equilibrios. Es hora de despertar". Así lo ha afirmado Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, en su participación en el primer día del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Europa necesita más que nunca claridad, ambición y dirección, ha declarado el veterano político europeísta. "Vivimos una fase de profunda transformación. El mundo que conocíamos hace diez años ya no existe. Las tensiones geopolíticas, la competencia global, la transición digital y energética están redefiniendo las reglas del juego".

En este contexto, Europa no puede limitarse a reaccionar, advierte Letta. La Unión Europea debe actuar "con una visión clara y con instrumentos adecuados frente a esta nueva realidad".

"El punto de partida es evidente: el mercado único europeo está fragmentado", lamenta. "Sigue siendo nuestro mayor activo. Ha sido el motor de la prosperidad europea durante décadas. Pero hoy, ese mercado está incompleto. En algunos aspectos, ya no responde a las necesidades del presente".

El mensaje central de Letta, que también ha llevado a la Reunión Informal del Consejo Europeo de febrero, es sencillo. "Necesitamos pasar de un mercado único funcional a uno estratégico. Un mercado capaz de movilizar recursos a gran escala, de apoyar a las empresas y de reforzar nuestra posición en un entorno global cada vez más competitivo".

La propuesta del ex primer ministro es una agenda clara que se puede visualizar en dos dimensiones. Son las siguientes: pilares de integración vertical y habilitadores horizontales.

En la dimensión vertical, Letta identifica tres. En primer lugar, los servicios financieros. "Europa dispone de un enorme volumen de ahorro, pero no se canaliza de forma eficiente hacia la economía real".

Enrico Letta, exprimer ministro de Italia

Letta menciona las fragmentaciones y las diferencias regulatorias que "limitan" la capacidad de financiación. "Los mercados financieros deben integrarse, la unión bancaria debe reforzarse, y crear herramientas comunes. De lo contrario, se está dificultando la innovación, la economía verde y el desarrollo empresarial".

El segundo de los pilares consiste en la integración del mercado energético, "esencial para garantizar precios competitivos, seguridad y desarrollo de infraestructuras para la transición climática".

El ex primer ministro lamenta que sigan existiendo barreras y una gobernanza fragmentada que limita el verdadero potencial del mercado. Una unión más efectiva permitirá "reducir costes, atraer inversiones y reforzar la resiliencia frente a shocks externos".

El tercero de los pilares por los que aboga Letta es el de la comunicación. Completar un mercado único en telecomunicaciones y redes digitales es "fundamental" para sostener la innovación, desarrollar tecnologías clave y garantizar la soberanía tecnológica, insiste.

A continuación vienen los tres habilitadores horizontales que permiten que "el conjunto funcione de manera coherente". El primero consiste en la libre circulación del conocimiento, de los datos, de la investigación, de la innovación y de las competencias en toda Europa.

"Facilitar la circulación del talento y de las ideas es una condición necesaria para reforzar la competitividad europea", defiende.

El segundo es el régimen 28, que ofrece a las empresas innovadoras "un marco jurídico y regulatorio más simple y verdaderamente europeo que les permita operar y crecer sin enfrentarse a 27 sistemas distintos". Según Letta, la comisión ya ha presentado una propuesta concreta en esta dirección.

Eso se traducirá en "una nueva forma societaria europea más ágil, digital y portable en todo el mercado único". Su impacto dependerá de su evolución, advierte. "Será importante ampliar progresivamente su alcance e integrarlo con otros elementos clave, como el acceso a los mercados y el entorno regulatorio".

El tercer habilitador es la Freedom to Stay. "La libertad del movimiento es uno de los mayores logros de la Unión, pero debe ir acompañada de la posibilidad de quedarse", advierte.

"Muchas regiones europeas sufren pérdida de población y talento. Reforzar la dimensión territorial y social del mercado único europeo es esencial para garantizar un desarrollo equilibrado".

"Europa dispone de talento, de capital y de capacidades industriales. Lo que a veces falta es la capacidad de actuar de forma conjunta con rapidez y con una ambición proporcional a los desafíos", reflexiona como conclusión el político europeo.