García Maceiras, CEO de Inditex: "Mantenemos los precios estables desde hace años a pesar de la geopolítica"

A pesar de las incertidumbres generadas en los últimos años por el contexto geopolítico internacional, Inditex no ha querido que estas impacten en su política de precios, ha afirmado Óscar García Maceiras, CEO del Grupo, en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"Nosotros no estimamos un impacto en materia de precios desde hace bastantes años", ha indicado en su intervención on line desde A Coruña. "A pesar de haber registrado muchas circunstancias en el mundo macro, en la geopolítica, en la economía... que han podido tener cierto efecto, mantenemos una política de precios estable".

La razón, explica el directivo, es el compromiso de Inditex con "seguir ofreciendo a nuestros clientes una moda de calidad, con diseño, sostenible y a un precio asequible. Con lo cual, no estimamos que [la situación actual] vaya a tener impacto en relación con nuestra política de precios".

Esto no quiere decir que el grupo no siga con atención el contexto internacional. García Maceiras apunta que siguen de cerca el conflicto en Irán, monitorizando la situación y los cambios.

"Nuestra primera y más importante prioridad ha sido salvaguardar la seguridad de nuestros equipos, colaboradores y clientes. La mayor parte de las tiendas de la zona se encuentran abiertas y operando, y nuestra obligación es tratar de garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de las operaciones y de que la situación no impacte de una manera severa en el funcionamiento de la compañía".

Con todo, es consciente de que esta situación evoluciona cada día y hay que estar atentos a los cambios que se vayan generando.

Mirando hacia el punto cardinal opuesto, el CEO de Inditex sigue viendo oportunidades de "crecimiento selectivo" en Estados Unidos, que fue su primer mercado fuera de la Península Ibérica.

"En este 2026 vamos a incrementar la presencia de Massimo Dutti, que a día de hoy tiene una tienda en la zona de Miami, con dos tiendas más, una de ellas en Manhattan (Nueva York), y vamos a continuar realizando proyectos muy relevantes con Zara, que van a involucrar no solo nuevas aperturas sino reformas de tiendas emblemáticas como la de la Quinta Avenida", también en Nueva York.

A pesar de las incertidumbres generadas por la Administración Trump, el directivo se muestra optimista. "Creemos que va a seguir siendo un mercado de referencia para nuestro grupo, buscando un crecimiento selectivo y proyecto a proyecto".

Otro de los puntos fundamentales del negocio de Inditex es la multicanalidad, equilibrando la experiencia on line con la de las tiendas físicas.

García Maceiras señala que la relación entre estos dos canales es muy estrecha: "No es posible explicar el desempeño de nuestras plataformas on line sin tener en cuenta el soporte de las tiendas físicas, en términos cooperacionales, de recogida de pedidos y devoluciones".

Avatar virtual

Pero tampoco es posible explicar el desempeño de la tienda física "sin tener en cuenta la potencia prescriptora que tienen nuestras plataformas on line".

Respecto a las últimas, un avance crucial en 2025 fue la implantación del try-on que mediante, inteligencia artificial, permite a los usuarios 'probarse' la ropa sin acudir a la tienda.

"A través de dos fotos, una de cara y otra de cuerpo, se puede crear un avatar virtual que les permite probar toda nuestra propuesta de moda. El feedback ha sido fantástico, la herramienta está operativa en más de 40 mercados y tiene más de 10 millones de sesiones iniciadas desde su lanzamiento".

Por último, García Maceiras indica que la estrategia actual del grupo se mantiene fiel a los fundamentos del espíritu fundacional pero, al ir avanzando la trayectoria, "hemos ganado más relevancia y eso nos está permitiendo colaborar con talentos del mundo del arte, la cultura, la moda... y se pone de manifiesto que nuestras distintas marcas, y en particular Zara, van alcanzando una mayor relevancia en esos ámbitos".

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo

La cada vez mayor presencia de la marca en eventos de perfil alto, como la actuación de Bad Bunny en la pasada Super Bowl, "no es un cambio de estrategia, nuestra vocación sigue estando centrada en ofrecer la moda al mayor número de personas posible".