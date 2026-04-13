Botín insta a frenar la exigencia de capital a la banca para combatir la fragmentación y fragilidad actuales

En un mundo marcado hoy día por la "fragmentación" y la "fragilidad", Ana Botín, presidenta del Banco Santander, aboga por frenar las exigencias de capital a la banca para que ésta innove más y favorezca un mayor crecimiento de la economía europea.

Como ha advertido la presidenta del Santander durante su participación en el sexto Wake Up, Spain!, de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que este año también adopta la forma de Wake Up, Europe!, "las economías que crecen poco, a la larga son más vulnerables".

"Hay que acelerar el crecimiento de las empresas y los gobiernos", ha apuntado Botín en sentido amplio. Y, en consecuencia, "la regulación y la supervisión de las leyes tienen que ser más sencillas". "Hay que hacer una pausa, no seguir subiendo los requerimientos, hasta que hagamos balance de dónde estamos. Como ha sugerido la Comisión Europea en el caso de los bancos", en referencia a las diferentes exigencias y colchones de capital.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander

Porque, más allá de la banca, "hay que asegurarse de que todos los sectores -empresas, bancos y tecnológicas- puedan innovar más y competir a nivel internacional. Porque crecimiento e innovación van de la mano", en opinión de la presidenta del Santander.

Tal es la magnitud del reto, que "el tiempo corre en nuestra contra". "La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestras economías con una intensidad que no veíamos desde la Revolución Industrial, y en esta nueva era el cambio no es una opción, sino una condición para sobrevivir", ha subrayado taxativa Botín.

En el particular del sector bancario, la número uno de Banco Santander ha puesto en contexto que hoy los bancos son todavía el 75% de todo el crédito privado y, por tanto, "liberar algo más de ese capital es esencial para poder financiar en mayor medida a pymes, grandes empresas y empresas de todo tipo en Europa".

Si bien el mundo vive una fragmentación y una fragilidad muy profundas, al tiempo que "muchas economías lidian con altos niveles de deuda pública, una presión fiscal elevada y bajo crecimiento", el aspecto positivo de todo ello es que, a juicio de Botín, "ahora tenemos la oportunidad de construir una globalización más resiliente y más sostenible".

"Sería fácil caer en el pesimismo, pero la historia dice que nuestra capacidad de innovar y superar desafíos es más fuerte que cualquier periodo de incertidumbre", ha dicho confiada la presidenta del Santander.