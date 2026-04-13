Almeida reclama un mayor peso de las ciudades en la toma de decisiones dentro de Europa: "Deben reconocer su papel"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la jornada inaugural de Wake Up, Spain! David Morales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este lunes la sexta edición de Wake Up, Spain! con una reivindicación clara: dar más peso a las ciudades en la toma de decisiones dentro de Europa.

"Deben reconocer su papel", ha reclamado durante su intervención en Casa de América, donde por primera vez el foro incorpora una dimensión continental y se convierte también en Wake Up, Europe!. Precisamente para abordar los retos globales que afectan a nuestro país con una perspectiva europea.

En este arranque del simposio organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, Almeida ha agradecido la visibilidad otorgada por su director Pedro J. Ramirez a los ayuntamientos al situarlos en el centro del debate.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

El alcalde ha defendido que las ciudades son hoy el escenario donde se dirimen los grandes retos globales: "Somos aquellos que afrontamos los principales debates que hay".

En esa línea, ha subrayado que "lo que pase en el mundo será lo que pasa en las ciudades", al ser el espacio donde se concentra el talento, crece la población y se adoptan decisiones estratégicas con impacto directo en la vida de los ciudadanos.

Desde ese diagnóstico, el regidor madrileño ha instado a las instituciones europeas a reforzar la interlocución con los entornos urbanos.

A su juicio, la Unión Europea debe "reconocer el papel de las ciudades" y hacer un "esfuerzo" por acercarse a ellas para que puedan contribuir de forma efectiva a la toma de decisiones.

Como ejemplo, ha señalado el plan presupuestario multianual, donde —ha lamentado— las ciudades deberían haber tenido "una opinión y un peso más importante del que tienen hasta el momento".

Tras esta reivindicación institucional, Almeida ha deslizado también la necesidad de adaptar el marco normativo y fiscal a la realidad actual de Madrid como una gran urbe.

Sin mencionar explícitamente la ley de capitalidad que el Ayuntamiento aspira a impulsar en el futuro, el alcalde ha defendido la urgencia de dotar a Madrid de "instrumentos normativos" y de un "marco de competitividad" que permita consolidarla como un entorno privilegiado para la toma de decisiones empresariales.

"Necesitamos acomodar nuestro marco normativo y nuestro marco fiscal al mundo en el que vivimos", ha insistido, en una referencia velada a una reforma que no verá la luz en esta legislatura, pero que podría reabrirse tras las elecciones municipales de 2027.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. David Morales.

El discurso del alcalde ha virado después hacia la situación política internacional, en un contexto que ha calificado de "tiempos convulsos".

Ante ese escenario, Almeida ha llamado a una defensa activa del sistema democrático: "Hay que afirmar la democracia y ser beligerante en su defensa".

En su intervención, ha advertido de los riesgos del debilitamiento institucional frente a los avances de modelos autoritarios y ha apostado por una "militancia en la democracia" como herramienta para afrontar los desafíos actuales.

"Es el momento de dar un paso adelante", ha sostenido, para reivindicar que desde el sistema democrático "somos capaces de resolver nuestros problemas", frente a los riesgos que, a su juicio, implican las derivas autoritarias.

En este sentido, ha defendido que la democracia sigue siendo "la mejor guía para el futuro".

Como cierre, Almeida ha puesto a Madrid como ejemplo de crecimiento económico y cohesión social, destacando el papel de la colaboración público-privada como motor de progreso.

Ha reivindicado una ciudad "abierta y acogedora", capaz de combinar desarrollo económico con un elevado nivel de inversión social, y ha apelado a mantener ese modelo como referencia en un contexto global marcado por la incertidumbre.

"Somos el mejor reflejo de los valores de una democracia y de la Constitución de 1978", ha concluido, en una defensa del papel de las ciudades —y en particular de Madrid— como garantes de estabilidad, progreso y convivencia.