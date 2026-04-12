Metsola, Letta, Guindos y el alcalde de Madrid, en la inauguración del Wake Up, Spain! más europeo

Carlos Torres, Josu Jon Imaz, Borja Ochoa, Ruiz-Tagle, Wetselaar, estarán en la primera jornada del Davos español en la Casa de América de Madrid.

¡Llegó la hora! Wake Up, Spain! 2026 ya está aquí. Será una edición mucho más europea, cuyo pistoletazo de salida lo darán este lunes el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola y el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

Letta, Metsola y De Guindos harán un análisis del momento en el que se encuentra la Unión Europea en la jornada inaugural en la que también estará presente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Un alcance europeo y europeísta que siempre ha girado en torno a Wake Up, Spain! y que este año le lleva a dar un paso más al incorporar a la marca el Wake Up, Europe!

Durante la primera jornada algunos de los principales líderes empresariales de nuestro país reflexionarán sobre la situación económica y geoestratégica de España y Europa.

Así, por el Davos español pasarán este lunes Carlos Torres, presidente del BBVA; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, Borja Ochoa, presidente ejecutivo de Telefónica España y Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España.

Ana Botín, Carlos Torres, Francisco Reynés, Josu Jon Imaz, Gonzalo Gortázar, Josep Oliu, Mario Ruiz-Tagle, José Manuel Entrecanales, Jaume Miquel y Enrique Riquelme. E.E.

Otros de los ponentes serán Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam o Ana Jaureguizar, directora general de la división de gran consumo de L'Oréal España.

Con los ecos de la guerra de Irán sobrevolando el escenario del Davos Español, la energía jugará un papel esencial. Hablarán sobre ello Maarten Wetselaar, CEO de Moeve; Javier Goñi, CEO de Exolum; Loreto Ordóñez, CEO de Engie España; Enrique Riquelme, presidente de COX; Gonzalo Cañete, CEO de PreZero en España y Portugal o Enric Giner, director general de ABB Automation en España.

Serán cinco días de debates en los que también habrá tiempo para hablar del sector financiero, de la situación macroeconómica y de aquellas normas en las que Europa debe avanzar para lograr una mayor integración del proyecto europeo.

Precisamente, sobre el proyecto de Europa reflexionarán Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea y Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación de la UE.

De izda. a dcha. RMagnus Brunner, Ekaterina Zaharieva, Manfred Weber, Mathias Corman, Graeme Downie, Sir Richard Dearlove, Sir Bernard Jenkin, Dolors Montserrat, Jason Rees y Jeff Bullwinkel. E.E.

También acudirá a esta edición de Wake Up, Spain! Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (EPP).

Josep Oliu, presidente del Sabadell; Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España, Portugal e Israel; Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros; Fernando Campos, CEO de DKV Seguros; Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora; Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña; José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre son otros de los ponentes que pasarán por los sillones de Wake Up, Spain!

La edición de este año estrena también formato en los almuerzos. Exclusivos para patrocinadores y ponentes de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! los comensales van a poder disfrutar de un debate con importantes líderes económicos.

Jordi Sevilla, José Carlos Díez, Daniel Lacalle y Lorenzo Bernaldo de Quirós serán los encargados de diseccionar la situación geopolítica y económica en España, Europa y a nivel global antes de cada almuerzo. Después, los asistentes podrán mantener un pequeño coloquio con ellos haciéndoles preguntas.

Jordi Sevilla, José Carlos Díez, Daniel Lacalle y Lorenzo Bernaldo de Quirós. E.E.

El lunes 13 de abril será el turno para Lorenzo Bernaldo de Quirós; el martes en el almuerzo estará José Carlos Díez. El miércoles Daniel Lacalle moderará un interesante debate en el que también participarán Sir Bernard Jenkin, exsecretario de Defensa británico en la Sombra y Sir Graeme Downie, diputado del Partido Laborista Escocés por la circunscripción de Dunfermline y Dollary, coautores de un informe publicado en enero de este año titulado: Comprendiendo la transformación del Reino Unido hacia el combate.

Por último, el jueves 15 de abril, los invitados al almuerzo podrán conversar con Jordi Sevilla sobre economía y política.

La digitalización de la economía tendrá un papel destacado en los debates de esta VI edición del Davos Español. Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel; Sergio Sáez, vicepresidente y Cloud leader de Oracle para España y Portugal; Paco Salcedo, presidente de Microsoft España; Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España o Albert Triola, CEO de Oracle España.

Mercedes Oblanca, Ignacio Mariscal, Borja Ochoa, Horacio Morell, David Soto, Pedro Martín, Antonio Martín, José Aljaro, María Luisa Lucas.

También estarán en esta edición de Wake Up, Spain! Raquel Cano, vicepresidenta de Liderazgo Comercial y Clientes Globales de The Coca-Cola Company; Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel; Ana María Molina, CEO de Hisdesat; Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía; Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Antonio Martín, presidente del Grupo Avintia; José Aljaro, CEO de Abertis; Asun Soriano, CEO de Atrevia.

Juan Abarca, Eduardo Pastor, Sousa Faro, Marta Villanueva, Pablo Gallart, José Manuel Inchausti, Victor Manuel Martin Lopez, Sergio Sáez, Patricia Ayuela, Raquel Cano. E.E.

El de Wake Up, Spain! será un programa vivo y en constante movimiento. El horario de todas las sesiones se puede consultar en la página habilitada al efecto.

Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia; Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España; Juan Pablo Llobet, CEO de Fertiberia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; Eduardo Pastor, presidente de Cofares; José María Fernández Sousa-Faro, presidente de PharmaMar; Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros; Víctor Manuel Martín, director general de Eurocaja Rural y Pablo Gallart, consejero delegado de grupo sanitario Ribera, serán otros de los líderes empresariales que pasen por esta edición del Davos español

Sobre la visión sanitaria del Parlamento Europeo reflexionará en esta VI edición de Wake Up, Spain! la eurodiputada Dolors Montserrat.

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Mathias Corman, secretario general de la OCDE, será otro de los ponentes invitados, al igual que Sir Richard Dearlove, exjefe de los servicios secretos británicos, MI6, estarán presentes en esta nueva edición del Davos español.

El VI Wake Up, Spain! contará también con la presencia de líderes políticos y sociales; entre ellos Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment.