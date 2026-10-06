La mesa redonda sobre 'la profesión médica, ante el reto del talento'. Cristina Villarino.

El reto de 'fichar' y retener médicos: Sanidad, gestores y MIR plantean más flexibilidad y pactos a largo plazo

El sector sanitario español atraviesa un momento crucial en la gestión y retención de sus profesionales. Sobre todo a la hora de atraer un talento que no sólo quiere salario: quiere poder investigar y conciliar con su vida privada.

Para ello, son necesarias medidas que permitan flexibilizar sus horarios y atender este tipo de demandas. Y, de nuevo, renovar un Estatuto Marco anticuado y que, con la celebración de elecciones generales, ha vuelto a quedar encerrado en el cajón del Congreso de los Diputados.

Durante la mesa redonda celebrada en el marco del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, representantes de la gestión sanitaria, la administración pública y los propios profesionales médicos han abordado las claves y reformas necesarias para modernizar la estructura laboral del sistema.

Mesa redonda. La profesión médica, ante el reto del talento

Miguel Ángel Máñez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, ha admitido que ahora mismo el mercado laboral médico sufre una paradoja.

"Llevamos un montón de años incrementando plazas universitarias y de residentes, y sigue pareciendo que faltan especialistas. El mercado ha cambiado mucho, muchísimo", ha admitido.

Y ha insistido en que los flujos laborales están cambiando. "hay que ver cómo los médicos van fluyendo a la pública, a la privada, como autónomos o a la estética".

Por otro lado, ha lamentado que no haya habido un "debate sosegado, largo y de futuro sobre el Estatuto Marco. Ha faltado un marco estratégico para definir a dónde queremos llegar" aludiendo a todos los actores, incluido el Ministerio de Sanidad.

Máñez ha destacado también el desafío de homogeneizar la Atención Primaria, la evaluación de puestos de difícil cobertura y la necesidad de considerar siempre el impacto que cualquier debate laboral en los equipos sanitarios genera sobre la atención a la ciudadanía.

Por su parte, Juan Pablo Carrasco, representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la Organización Médica Colegial (OMC), ha hecho hincapié en el agotamiento ("burnout") con el que muchos facultativos concluyen su periodo de formación, al tiempo que remarcó la importancia de adaptar la red pública a las nuevas expectativas de vida personal y laboral de las nuevas generaciones.

"El sistema público tiene que avanzar en ofrecer más flexibilidad: España es de los pocos países que no ofrece la posibilidad de hacer la residencia parcial para que la gente tenga vida personal", ha indicado.

Además, ha valorado positivamente la receptividad institucional respecto al Real Decreto-ley de los MIR, señalando que "la predisposición del Gobierno ha sido buenísima, la OMC ha presentado alegaciones y prácticamente todas se han tenido en cuenta".

Mientras, Ignacio Maestre, director asistencial del Hospital Universitario de Torrejón, ha advertido sobre los riesgos de simplificar el debate de la falta de profesionales mediante la mera ampliación cuantitativa de plazas, sin garantizar la calidad de la formación que reciben.

"Siempre que nos planteamos la complejidad que tiene la formación del médico me da cierto apuro pensar que vamos a incrementar las plazas de residentes, como si fuera tan sencillo. Hay que mantener los estándares de calidad y seguir siendo una de las mejores formaciones del mundo", ha reclamado.

"Al final, estar dentro de este marco asistencial en un contexto como el mío permite cambiar las cosas y tener agilidad en la toma de decisiones", ha indicado. "Debemos hacer escucha activa para saber qué les interesa realmente a los profesionales".

Sobre el impulso a la docencia e investigación dentro de las organizaciones, Maestre ha coincidido en la necesidad de dotar de tiempo efectivo a los médicos: "Podemos hacer determinadas cosas, pero les hace falta tiempo. Es una apuesta clara; no podemos dejar la investigación al albur del tiempo libre de los fines de semana".