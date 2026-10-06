Marta González (Teva España): "Es insostenible que haya medicamentos más baratos que un café en España"

Mejor que gastar en fármacos, Marta González, directora general de Teva España, prefiere hablar de invertir en ellos. De esta manera, más que recortar, el objetivo es buscar que cada euro aporte más valor no sólo en los resultados de salud.

También apuesta por observar cómo los fármacos reducen visitas al hospital, mejoran la calidad de vida y reducen la carga de trabajo de los cuidadores. Y un aspecto que señala que debe mejorar en nuestro sistema de salud es la entrada de los genéricos.

"Con la entrada de los genéricos lo que conseguimos es dar respuesta al incremento de la demanda a un precio y a un coste más controlado. La penetración de genéricos es mucho más acelerada que en el ámbito hospitalario".

Así lo ha explicado González en el VII Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción' durante una conversación que ha llevado por título "Gasto sanitario, productividad y competitividad".

El papel de los genéricos y de los biosimilares en España todavía tiene mucho camino que recorrer, según la experta. Con respecto a los países europeos de nuestro entorno nos encontramos a la cola y González piensa que tenemos una percepción negativa de ellos.

"Estos fármacos se consideran un freno a la innovación, pero nosotros consideramos que es lo opuesto. Somos facilitadores de innovación. Permitimos que se liberen recursos para poder invertirlos en financiación", ha señalado.

La directora general de Teva España explica que Europa se ha dado cuenta de que tiene un problema de autonomía, "pero hay que pasar del discurso a la acción". Señala que un gran problema es que la contratación sigue centrada en el precio más barato.

Farmacia global

"Estas dos cosas no pueden ir de la mano. Necesitamos otros mecanismos que nos ayuden a fomentar la autonomía y que realmente el sistema sea sostenible en el medio y largo plazo porque si no cada vez habrá menos productores", señala González.

González señala que existe un problema estructural debido al aumento de los costes y los precios fijos regulados. En el caso de algunos antibióticos de su producción se ha permitido el aumento del precio "porque la situación era realmente insostenible".

Marta González, directora general de Teva España

La directora general ha hablado de la apuesta de la empresa con la producción en Europa: "El 97% de lo que se consume en España de nuestra compañía se produce en Europa y el 43% proviene de nuestra fábrica en Zaragoza".

En cualquier caso, señala que producir en Europa cada vez se hace más cuesta arriba. "Es impensable pagar menos de un euro por un café en España y, sin embargo, un medicamento sí cuesta menos de un euro. Esto es insostenible", ha señalado.

Marta González pide un marco de actuación, por tanto, en el que se reconozca la inversión que hace la industria en este sentido y más cuando invierten en aspectos que fuera de Europa, como las políticas medioambientales, tienen otra regulación.

Y hablando sobre la situación geopolítica actual, la experta señala que desde Estados Unidos se ha propuesto un cambio radical que va a afectar a los tiempos de la innovación y va a generar inequidades. "Reclamamos unas reglas claras en este sentido", ha dicho.

"La industria farmacéutica hace inversiones multimillonarias con un plazo muy prolongado, necesitamos tener una cierta previsibilidad sobre el mercado en el que lanzaremos productos. Tener esa seguridad es muy relevante", ha añadido.

En España Teva cuenta con una planta en Zaragoza "que es nuestro orgullo, una joya". Se trata de una instalación muy moderna en la que se han invertido cerca de 80 millones en los últimos 10 años y hasta 2027 pretenden invertir otros 20 millones de euros más.

"Tenemos capacidad para producir 8.700 millones de dosis y vamos a pasar a 10.000 millones. Hay un 87% de la producción que actualmente destinamos a exportación que nos ayuda en la balanza en el país", ha explicado González.

En cuanto a los proyectos que vienen, la directora general de Teva España señala que están muy centrados ahora en neurociencias. "Hemos lanzado recientemente un medicamento para la prevención de la migraña y trabajamos en el lanzamiento de otro para esquizofrenia en los próximos dos años".

También entrarán en el área de inmunología con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, vitíligo o celiaquía. "Cada dos años estaremos lanzando algún fármaco novedoso e innovador, así que estamos muy ilusionados con poder ayudar a más pacientes", ha explicado.