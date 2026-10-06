Gonzalo Moreno del Val (OCV): "No se puede entender la salud humana sin la animal. Hay que darle más peso a la prevención"

La sanidad del futuro exige anticiparse. Así lo dejó claro el presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno del Val, durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad ‘Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción’, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Es más, a su juicio, "no se puede entender la salud humana sin la salud animal". Esa interconexión es el pilar de la prevención. Moreno del Val, en este sentido, reivindicó el rol fundamental de los veterinarios para frenar los riesgos en la salud pública de las personas.

Su trabajo abarca desde el cuidado de animales domésticos hasta la producción alimentaria y el control de fauna silvestre. Pero, como todo, el gran problema de la prevención es su invisibilidad.

Gonzalo Moreno del Val, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV)

"Siempre tratamos que no llegue el riesgo a las personas y el éxito nuestro es que no pase nada", explicó. Al no haber crisis, la sociedad apenas percibe el escudo protector que los veterinarios despliegan en fronteras y granjas.

Las cifras globales dimensionan el éxito nacional. En el mundo se registran 900 millones de enfermos y un millón y medio de muertes por consumir alimentos contaminados. "En España eso es anecdótico y es porque hay un sistema de seguridad alimentaria muy fuerte en el cual mis compañeros contribuyen".

De hecho, el impacto de las patologías animales es innegable. Moreno del Val recordó que el 60% de las enfermedades que afectan a las personas proceden del mundo animal.

En España, sin embargo, a pesar de convivir con más de 15 millones de mascotas y tener 100 millones de animales de producción, la incidencia es mínima.

"En el mundo hay mil millones de enfermos por enfermedades zoonóticas y más de un millón de muertes; en España eso es anecdótico por el trabajo precisamente que hacen mis compañeros", detalló.

Aprovechar los datos clínicos

Dicho éxito rotundo no se traduce en un mayor aprovechamiento de datos clínicos. De ahí que Moreno del Val lamentara que "hay miles de datos que a día de hoy se están tirando a la basura". Y es que perros y humanos comparten aire, bebida y muchas veces las mismas patologías.

El estudio de la oncología es el mejor ejemplo. "El cáncer en perros es mucho más fiable estudiarlo que en un modelo como un ratón, que son enfermedades inducidas", aseveró. Reclamó usar redes para notificar enfermedades oncológicas animales, cruzar prevalencias con humanos e impulsar ensayos mixtos.

Por ello, ha defendido que invertir en sanidad animal es un modelo sostenible. El presidente de la OCV citó al Banco Mundial para recordar que "por cada euro que se invierte en prevención, retornan 14". Por ello, instó a transformar el actual marco asistencialista hacia uno que premie verdaderamente el hecho de no enfermar.

El concepto One Health se aplica hoy de manera meramente cosmética. Moreno del Val denunció que en la creación de agencias públicas a veces ni se nombra la palabra animal ni la palabra zoonosis. Para él, es urgente vacunar más a los animales para consumir menos antibióticos y evitar las temidas resistencias.

21% de IVA

Además, la fiscalidad juega en contra de la prevención comunitaria. "¿Por qué la vacunación en animales está gravada al 21%?", se preguntó con frustración. Denunció que la veterinaria es "la única profesión sanitaria que tiene un IVA que realmente lo que está gravando es la salud pública", una incomprensible barrera ante las amenazas.

La exclusión profesional es otro obstáculo denunciado. Pese a que el 60% de las patologías infecciosas son de origen animal, el veterinario tiene vetado el acceso a la especialidad médica de microbiología y parasitología en el Sistema Nacional de Salud. "Yo no lo entiendo", confesó.

Por ello, reivindicó que es urgente construir redes centinela para compartir información. Ante el auge de enfermedades emergentes, donde el componente animal sube al 75%, el presidente de la OCV llamó a una acción conjunta y real de todas las profesiones sanitarias para proteger al conjunto de la ciudadanía desde la primera línea.

Para concluir, Moreno del Val resumió su hoja de ruta con esta firme declaración: "Prevenir es curar, hay que darle mayor peso a la prevención y en esa prevención tenemos que aportar todos los que podamos".