Ricardo Calipienso, director comercial en España de Sanidad de Minsait (Indra Group), en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino, EL ESPAÑOL.

Calipienso (Minsait): "Necesitamos una IA con datos de calidad para una medicina de precisión y personalizada"

La inteligencia artificial es parte fundamental de la sanidad. Pero no sirve cualquier IA. Ésta tiene que ser gobernada y coordinada con datos de calidad para poder ejercer desde los hospitales, clínicas, ambulatorios o centros de especialidad una medicina de precisión y personalizada.

Así lo ha asegurado Ricardo Calipienso, director comercial en España de Sanidad de Minsait (Indra Group), durante el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El dato es el primer eslabón hacia la IA que se quiere en sanidad. "El dato es información. En sanidad tiene que ser riguroso, único, almacenado y basado en estándares de calidad para que sea trazable e interoperable".

Ricardo Calipienso, director comercial en España de Sanidad de Minsait (Indra Group)

Y, si todo esto se cumple, esa información "deja de ser un simple dato almacenado para ser un dato contextualizado en el paciente". "Y eso permite tomar decisiones correctas", ha recordado Calipienso.

Hasta hace poco, el paciente tenía que ir de lado a lado buscando sus expedientes clínicos, los análisis de laboratorio o sus radiografías. "Pero ahora es el dato el que tiene que ir al paciente".

Cuando la cadena de valor del dato escala hacia la IA, la sanidad conquista diferentes ámbitos: permite optimizar recursos, reduce gastos, mejora el tratamiento al cliente y reduce las listas de espera.

Por ejemplo, a finales de junio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó CardiologIA Madrid 365 en el hospital público Ramón y Cajal, el modelo más avanzado de atención en España frente a enfermedades del corazón.

El sistema permite un control clínico los 365 días del año y las 24 horas de los pacientes con enfermedades como insuficiencia cardiaca, arritmias o cardiopatía isquémica o riesgos de padecerlas, anticipándose a posibles complicaciones, gracias a una plataforma tecnológica basada en el Internet de las cosas y en la IA. Minsait colabora en este proyecto.

"Los sistemas interoperables son la clave para recoger datos e información de diferentes sistemas donde el profesional tenga una visión única y holística del paciente y le ayude a una planificación temprana", apunta el ejecutivo de Minsait.

Llegados al punto final, el de la propia IA, Calipienso advierte de que "las IAs que funcionan de manera aislada dentro de la organización acaban quedándose en pilotos o silos donde no van a dar el resultado óptimo".

Cuando dato e IA estén en consonancia, la sanidad por fin avanzará hacia una "medicina de precisión, personalizada, donde incorporemos al paciente, con una medicina conectada entre el paciente y el clínico".