Alejandro Curcio, jefe de Cardiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, Marcos Domínguez (redactor de EL ESPAÑOL-Invertia), Raquel Coca, head de Especialidades de Daiichi Sankyo España y Daniel Escribano, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Oliver de Zaragoza. Cristina Villarino El Español

La atención cardiovascular, en busca de la coordinación: "Es impensable que cada sistema funcione de forma distinta"

En España las enfermedades cardiovasculares causan alrededor de una de cada cuatro muertes, siendo la primera causa de muerte en las mujeres. Por ello en la atención de estas patologías resulta fundamental que en la coordinación asistencial no haya fisuras.

Uno de los principales errores es que aunque el conocimiento existe, aparece la dificultad para saber qué es lo que tiene que hacer cada profesional, como ha señalado Daniel Escribano, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Oliver de Zaragoza, durante su intervención en la mesa redonda celebrada VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En el momento en el que falta esta información, incluso el paciente se siente "disperso". La inexistencia de una coordinación real es lo que provoca que no sea capaz de transcribir fielmente qué es lo que tiene, pudiendo ocasionar duplicidades en las pruebas.

Mesa redonda. Coordinación asistencial: el reto pendiente en la atención cardiovascular

"El mismo paciente nos transmite la descoordinación que existe entre su atención en medicina primaria y en especializada", ha apuntado Alejandro Curcio, jefe de Cardiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Ante este panorama surgen proyectos como EVA Bridge que, como ha explicado Raquel Coca, head de Especialidades de Daiichi Sankyo España, tratan de poner al paciente en el centro de todo para poder ofrecerle el mejor servicio posible.

No se trata, como ha añadido Curcio, de un protocolo más, sino que es un mapa de ruta que permite transmitirle al paciente cómo será su futuro en los próximos meses, lo cual "le da tranquilidad". El objetivo final es que se sienta controlado y a través de ello lograr un buen resultado en salud.

El principal inconveniente en España es que existen 17 modelos diferentes. Curcio ha puesto en valor el sistema con el que cuentan en Galicia, donde tienen unificada en una misma plataforma la información.

Pese a que la tecnología supone un gran avance, en algunas regiones aún se encuentran en una fase de transición, como es el caso de Aragón. "Es impensable que cada cual funcione con un sistema diferente", ha denunciado Escribano.

Cómo medir la coordinación

Para ello es importante abrir la conversación entre los profesionales: " La herramienta informática es el complemento y cuando tenemos claro hacia dónde queremos caminar es mucho más sencillo transitar el camino de la informática".

Uno de los inconvenientes, eso sí, de la tecnología es que el profesional se ve obligado a tener que realizar más tareas de las que tenía antes: "Yo hago de administrativo durante mi jornada", ha lamentado el jefe de Cardiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

"De lo que más carecemos es de tiempo", ha añadido Escribano, quien entiende que el médico de familia debe estar preparado para atender todo tipo de patologías.

A la hora de medir esta coordinación asistencial existen una multitud de indicadores como son, por ejemplo, los cuadros de mano. Aunque en este sentido Curcio aboga por la transparencia, publicando datos fiables de tiempo de respuesta. De esta forma se podría observar qué eficiencia tiene cada uno.

Desde Daiichi Sankyo España una de las mayores preocupaciones es la de la adherencia del paciente al tratamiento, ya que uno de cada cuatro lo abandona en la primera semana. Para conseguir esa mejora, es importante "apoyar al colectivo médico a través de la innovación y de la coordinación en proyectos como EVA Bridge".