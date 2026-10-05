César Hernández García, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad durante la celebración del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales.

Sanidad tratará de aprobar el real decreto de precios y financiación antes de las elecciones generales

Con la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, hay algunas leyes que se quedarán guardadas en un cajón, como la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Pero para el real decreto de Financiación y Precios de los Medicamentos el Ministerio aún hay muchas esperanzas.

Tanto que Sanidad espera sacarlo antes de las elecciones. “Tiene todos los informes necesarios y preceptivos para que pase por Consejo De Estado y vaya a Consejo de Ministros”, ha asegurado César Hernández García, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad.

Por lo que podría tener luz verde antes del 29 de noviembre. Así lo ha confirmado durante la celebración del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

César Hernández García, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad

Todo ello sabiendo que la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios no tendrá la misma suerte.

“Creo que el sector necesita una nueva ley que aborde los cambios de los últimos 20 años”, ha indicado.

Tras haber ejercido responsabilidades con distintos gobiernos, César Hernández ha evitado concretar su permanencia para la siguiente legislatura citando con humor una escena de la película Casablanca sobre no hacer planes con demasiada antelación.

Respecto al debate sobre el rol de las farmacias en tareas como la vacunación, ha abogado por dejar de lado las disputas gremiales entre colectivos sanitarios.

En este sentido, ha remarcado que la ley que ahora decae hablaba del uso racional del medicamento para apelar a trabajar coordinadamente por el paciente y abre vías para modelos de prestación de servicios y remuneración complementaria.

Por otro lado, pese a la negativa inicial de la Comisión de Precios a financiar ciertos fármacos recientes para el Alzheimer, el cargo público ha confiado en que maduren acuerdos futuros a medida que se defina su utilidad real.

Y en cuanto a los medicamentos para hacer frente a la obesidad ha analizado la viabilidad de fórmulas como el “doble precio” o precios notificados para garantizar el acceso al núcleo de pacientes con mayor necesidad clínica.

Frente a las peticiones de la industria para subir los precios en Europa, distingue entre el precio como expectativa de mercado bursátil y el precio como impacto presupuestario para la sanidad pública.

Así, ha defendido un modelo de innovación europeo propio. “Hay que encontrar un modelo europeo de ser importantes, pero sin parecernos a EEUU ni China”, ha sentenciado.