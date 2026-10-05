Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Victoria Villafranca, redactora de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y Raquel Rodríguez Llanos, adjunta a la Presidencia, directora de Relaciones Institucionales del Consejo General de Enfermería (CGE). David Morales

Médicos, enfermeras y pacientes adecuarán sus estrategias sobre el futuro del SNS al anuncio de elecciones

Con el anuncio de convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, la negociación del Estatuto Marco y la huelga de médicos entra en un nuevo escenario dominado por nuevas incertidumbres, pero también oportunidades.

En cualquiera de los casos, Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha confirmado en el VII Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción' que la huelga sigue adelante.

"El parlamento se ha disuelto y ya no tenemos intermediario directo con el ministerio, la estrategia se debe acomodar a las nuevas circunstancias. El comité de huelga se va a reunir en breves, pero bajo ningún concepto se suspenderá la protesta", ha dicho Pedrera.

El secretario general de CESM recuerda que la negociación lleva dos años de recorrido en los que los médicos han exigido un Estatuto Marco propio en el que se reconozca su grado de formación y competencia y se equiparen sus condiciones laborales a las de los médicos de Europa.

"No podemos retroceder, nuestras reivindicaciones se mantienen. Hemos anunciado paros a partir del 28 de octubre, pero tenemos pendientes algunas reuniones con partidos políticos. Veremos qué propuestas de las que defendemos están dispuestos a llevar en sus programas", ha señalado Pedrera.

El experto ha hablado sobre la reclasificación de las profesiones sanitarias y de que las responsabilidades y la formación, que es más larga en el caso de los médicos, deben quedar reconocidas. Por ello, hablan de ocupar una nueva clasificación, la A1+.

"Después de dos años no nos podemos ir con las manos vacías, sería un fracaso para nosotros y para el sistema sanitario. Las listas de espera no son sólo un problema de la huelga, también de que el sistema se está descapitalizando", ha apuntado Pedrera.

Ha alertado sobre la fuga de talento joven en la medicina española. "Al extranjero se van pocos, pero son los más jóvenes, los que más años de desarrollo tienen por delante. Se van a la privada y eso se traduce en condiciones laborales que no funcionan. El sistema expulsa a los jóvenes".

Rosa Arroyo Castillo, vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial (OMC), ha coincidido con Pedrera. "La convocatoria de elecciones supone una oportunidad para ser escuchados", ha sostenido.

Huelga y pacientes crónicos

También pide que el nuevo Estatuto Marco recoja la singularidad de la profesión médica frente a las demás sanitarias. "Estamos abocados a la fuga de talento, la conciliación para los jóvenes es muy importante y se debe reconocer el esfuerzo formativo".

Arroyo, en cualquier caso, se muestra optimista y aboga por un nuevo Estatuto Marco que contente a todos los sanitarios, no sólo los médicos. "Hay que recoger todos los puntos de vista y que sea bueno para todos. Al fin y al cabo es una norma que vamos a tener 20 años".

En representación de los pacientes ha intervenido Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). "Estamos sufriendo las consecuencias de la huelga, hemos tenido 35 días desde diciembre de 2025 a junio de 2026".

Su asociación pide que se desconvoque la huelga médica y que las reclamaciones se hagan por trámite parlamentario. "La reprogramación de las citas canceladas está siendo cada vez más compleja y nosotros estamos en una situación de incertidumbre".

Mesa redonda. Cambios estructurales en el sistema sanitario, el estatuto marco

"Podemos entender la reclamación desde el punto de vista de los profesionales, pero nos preocupa la carga de que se haga a través de una huelga y unos paros", ha señalado. Considera que el sistema está agotado y necesita una transformación.

La presidenta de POP se ofrece para ayudar en sus reivindicaciones a los médicos y velar porque la sanidad esté mejor dotada. "Es el momento del diálogo y esto genera muchísima incertidumbre en las personas más frágiles. Es un ejercicio de responsabilidad de todos".

Por último, en representación de las enfermeras ha hablado Raquel Rodríguez Llanos, adjunta a la Presidencia, directora de Relaciones Institucionales del Consejo General de Enfermería (CGE) y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres.

"En el Consejo General siempre hemos defendido un sistema sanitario público y un Estatuto Marco único para todos los profesionales sanitarios que sea coherente, justo y que permita la cohesión social entre trabajadores y que no disminuye la calidad", ha dicho.

Reconoce que puede haber diferencias expresadas en él entre los sanitarios, pero rechaza que se trocee en varios. "Todo lo que se separa al final repercute en la calidad y en la cohesión social, uno de los principios del sistema sanitario público", ha reivindicado.

"Es verdad, el Estatuto Marco está obsoleto y hay que reformarlo. Las enfermeras somos el pilar básico del sistema sanitario y eso no sólo hay que ponerlo en valor, sino materializarlo, no queremos techos de cristal para nosotras", ha dicho Rodríguez Llanos.

Es necesario, por tanto, que se reconozca el nivel académico de estas sanitarias. "A la enfermería le cuesta llegar a puestos de gestión elevados y no es que nos conformemos con corregir esto, es que es de justicia".