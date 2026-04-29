Pedro J. Ramírez: "Es necesaria una auditoría a fondo de los servicios públicos en España"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha reclamado "una auditoría a fondo de los servicios públicos en España", poniendo en duda la calidad de los mismos.

"El presidente (en alusión a Pedro Sánchez) dijo estos días, ahora que se habla de la prioridad nacional, que la suya son las pensiones, el empleo y unos servicios públicos de calidad. Pues menos mal que están dentro de sus prioridades porque todos sabemos cómo están los trenes, las listas de espera en los hospitales, la situación de la vivienda…", ha criticado.

A su juicio, aunque muchos de estos servicios no son competencia exclusiva del Estado, "mejorarían si hubiera políticas públicas correctas desde el Gobierno".

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

El máximo responsable de EL ESPAÑOL se ha pronunciado en estos términos en el arranque del V Foro de Educación, Innovación y Economía, en el que este miércoles y este jueves se dan cita más de 40 ponentes de las principales empresas del sector del país.

Durante su intervención ha puesto como ejemplo negativo de la actuación de la Administración estatal la desconexión ferroviaria que desde finales del pasado mes de enero sufre la provincia de Málaga en su enlace con Madrid.

"Es muy frustrante la incompetencia con la que se está gestionando el Ministerio de Transportes, Adif y Renfe la situación ferroviaria, que tanto os está perjudicando", asegura Ramírez, para quien "no es aceptable" que la provincia haya quedado "aislada" de la red ferroviaria nacional.

En este punto ha criticado de manera contundente el déficit de infraestructuras que padece Málaga desde hace años. "No se puede pretender que cada año viva más gente en el mismo territorio sin que se resuelvan los problemas de servicios públicos", asegura.

Se ha preguntado qué pasa con el tren a Marbella: "Nada, duerme el sueño de los justos, en un cajón de alguna covachuela administrativa". "Es injusto, intolerable", ha sentenciado.

También ha puesto en valor el momento de la provincia de Málaga. "Los datos reflejan que tenéis un crecimiento macroeconómico, más cerca del 4% y por encima de la media española", ha señalado, admitiendo la posibilidad de que los problemas internacionales puedan afectar al turismo.

Elecciones andaluzas

Pedro J. Ramírez ha aprovechado la intervención para posicionarse sobre las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo próximo.

El presidente y director de EL ESPAÑOL ha apoyado abiertamente la continuidad del actual modelo político. "Málaga fue, bajo el liderazgo de Francisco de la Torre, lo que luego ha ocurrido en el conjunto de Andalucía", ha dicho, al tiempo que ha apoyado la conveniencia de dar continuidad a la estabilidad que ha tenido Andalucía en estos años.

"Ojalá el resultado suponga una continuidad porque cuatro años más con estabilidad para ese proyecto político puede colocar a Andalucía y a Málaga en una posición imbatible en el conjunto de España", ha destacado.

Al tiempo, ha anunciado que el próximo otoño EL ESPAÑOL entregará los Premios Málaga Se Mueve, con los que se reconoce “lo que se está haciendo por la ciudad y la provincia”.

Antes, ha anunciado un evento internacional en el que se pondrá en valor el papel de Málaga en la independencia de Estados Unidos, coincidiendo con el 250 aniversario de este histórico evento.

En este punto, Cruz Sánchez de Lara ha tomado la palabra para poner en valor el papel de Málaga en este evento histórico. "Voy a poner todo mi empeño para que se sepa el papel determinante que tuvo en la independencia de Estados Unidos", ha asegurado.