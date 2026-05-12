Esther Esteban, Cruz Sánchez de Lara y Mariló Leal brillan con diseños de Alejandro de Miguel en una noche gigante

La presidenta de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y Magas y Lifestyle, posan antes de la gala con los diseños del creador. Rodrigo Mínguez

La primera edición de los Premios Gigantes, entregados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha convertido este martes a Toledo en el epicentro del talento regional. Bajo los focos del histórico Teatro de Rojas, la velada —que ha galardonado a figuras de la talla de Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes— se ha transformado en un despliegue de alta costura artesanal. En una simbiosis perfecta entre mérito y elegancia, Esther Esteban, Cruz Sánchez de Lara y Mariló Leal deslumbraron sobre las tablas con diseños exclusivos de Alejandro de Miguel.

Este encuentro de excelencia ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor. Asimismo, han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.

Además de los reconocimientos y de la relevancia institucional, la noche se ha convertido también en una gran celebración de la moda y de la artesanía española a través de los outfits de algunas protagonistas. En este sentido, emerge con fuerza el nombre del modisto toledano Alejandro de Miguel, uno de los diseñadores más representativos de Castilla-La Mancha, convertido desde hace años en referente de la alta costura nacional gracias a una trayectoria marcada por su amor por los tejidos nobles y el trabajo hecho a mano.

Para esta cita histórica, el modisto natural de Miguel Esteban ha firmado tres propuestas únicas y diferenciadas, aunque estrechamente unidas por un mismo hilo conductor: reflejar la personalidad arrolladora de las mujeres que las lucen. A través de sus agujas, la moda no ha sido solo un adorno, sino una extensión del talento y la determinación que se celebraba en el corazón de Toledo.

La sobriedad de la anfitriona

Como anfitriona de la velada, Esther Esteban —presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha— abrió el despliegue de alta costura sobre las tablas. Alejandro de Miguel confiesa que, al diseñar su vestido, buscó reflejar la esencia de una de las periodistas más influyentes del panorama actual. "Quise crear un diseño elegante y sereno", explica el artista, subrayando que la pieza nace de la admiración hacia la naturalidad y la fuerza comunicativa de la periodista.

El resultado ha sido un conjunto exclusivo en tono piedra con delicados bordados en marfil y un imponente cuello envolvente que aporta fuerza visual y sofisticación. El diseñador ha destacado además que el objetivo era reflejar "esa elegancia tan natural" que caracteriza a Esther Esteban, una figura muy vinculada a la actualidad política y social de Castilla-La Mancha y acostumbrada a desenvolverse con solvencia en grandes escenarios institucionales.

Confeccionado en crepé de alta calidad, el diseño combina pantalón y caftán en una apuesta contemporánea que, en palabras del diseñador, buscaba que la periodista se sintiera "elegante, segura y cómoda" durante toda la ceremonia. La caída del tejido y el movimiento de la pieza refuerzan una imagen sobria y refinada, muy alineada con la personalidad de Esther Esteban y con el papel protagonista que ha desempeñado durante la gala.

El rojo del poder y la luz

Muy distinta, aunque igualmente poderosa, ha sido la propuesta creada para Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y una de las grandes protagonistas de la velada. El diseñador asegura que siempre ha considerado a Cruz "una de las mujeres más elegantes de este país", no solo por su imagen, sino también por "su actitud y su manera de transmitir".

Para ella ha diseñado un traje de costura compuesto por pantalón, chaleco y blazer en un rojo brillante de enorme impacto visual. La pieza más especial es la chaqueta con cuello cisne, una estructura de sastrería que aporta modernidad y fuerza arquitectónica al conjunto.

Todo el diseño ha sido realizado a medida y trabajado artesanalmente para lograr una silueta "femenina, impecable y poderosa", tal y como señala el creador. El rojo elegido no es casual. Según el diseñador, buscaba un look "con presencia y fuerza visual" que estuviera a la altura de un escenario tan solemne como el Teatro de Rojas y de una noche concebida para celebrar el liderazgo y la excelencia.

Hoja de cristal para la voz de la gala

La tercera gran apuesta de la gala ha sido Mariló Leal, maestra de ceremonias de esta edición y una de las comunicadoras más conocidas de Castilla-La Mancha. La relación entre la presentadora y Alejandro de Miguel se remonta a más de quince años de colaboración y complicidad profesional, algo que el diseñador reconoce como clave para crear con "libertad y emoción".

La presentadora del evento, Mariló Leal, posa con una pieza de Alejandro de Miguel en el cóctel. Ángela Pulido Díaz

Para esta ocasión, Mariló Leal ha lucido un vestido perteneciente a la colección 2027 del modisto. Se trata de un diseño palabra de honor que estiliza la figura con líneas limpias y elegantes, aunque el gran protagonista aparece en el escote: una espectacular hoja rígida bordada a mano con canutillo de cristal.

Alejandro de Miguel explica que quería un diseño "impactante, pero sin perder nunca la sofisticación", capaz de responder a la relevancia del papel de Mariló Leal como conductora de la gala. El resultado es una pieza de gran fuerza escénica en la que el trabajo artesanal y los bordados a mano convierten el vestido en mucho más que una prenda de gala.

Detrás de cada uno de estos diseños hay horas de atelier, patronaje y bordado artesanal. Una filosofía que define el trabajo de este diseñador y que vuelve a situar a la moda castellanomanchega como una expresión artística capaz de dialogar con la solemnidad y la relevancia de una gala concebida para homenajear a quienes engrandecen la región.