Zurich celebra el mantener a Banco Sabadell como socio estratégico y pone el foco en la compra de Beazly

Zurich saca músculo, a nivel global y también en España. La aseguradora suiza celebra que Banco Sabadell siga siendo su socio estratégico en España tras haber frenado la opa hostil de BBVA el año pasado, y fía su crecimiento futuro a la operación de compra de Beazly.

"Estamos muy satisfechos del resultado de la discusión entre nuestro socio Sabadell y el BBVA. Sabadell es una alianza estratégica para la compañía en España. Despejada esa incertidumbre, estamos centrados en cumplir el plan estratégico 2025-27", ha asegurado Vicente Cancio, CEO de Grupo Zurich en España, en el I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL e Invertia.

En esa hoja de ruta, la adquisición de la compañía británica Beazly (por 8.000 millones de libras o 9.200 millones de euros) se ha vuelto de vital importancia para Zurich, que ya trasladó al mercado su intención de hacerse más fuerte en negocios especializados como construcción, ciberseguridad, energía, transporte marítimo o aviación.

Vicente Cancio, CEO de Grupo Zurich en España

"Estamos muy interesados en adquirir Beazly porque queremos crecer en el segmento de los riesgos más complejos, que es donde menos jugadores hay. Es una gran oportunidad y tiene todo el sentido con la geopolítica y la incertidumbre mundial actual", ha defendido Cancio.

La aseguradora helvética pronto hará 150 años en España, habiéndose especializado en las empresas -que representan el 50% de su cartera de riesgos-, "desde las más grandes españolas que seguimos por todo el mundo hasta las más pequeñas".

Además, ha concretado el CEO, "hemos restaurado rápido la rentabilidad del ramo de autos y estamos creciendo con fuerza". De hecho, terminó el 2025 con un volumen de primas cercano a los 5.000 millones de euros.

"Hemos capturado todo el valor que hemos podido en este ciclo". Con todo, ha añadido Cancio, "nuestros clientes no buscan menos protección, sino cada vez más protección, porque vivimos tiempos más inciertos y virulentos".

El CEO de Zurich en nuestro país ha hecho un llamamiento a que la colaboración público-privada "se despliegue con toda su fuerza", en referencia a una posible apertura hacia el reaseguramiento privado del Consorcio de Compensación de Seguros.

"Vamos a tener que prepararnos para otro tipo de eventos", como se ha visto en Andalucía las últimas semanas con las fuertes lluvias y los desbordamientos, o como pasó con la dana de Valencia o los incendios del pasado verano. "En España amortiguamos los riesgos con el Consorcio, pero igualmente hay que ampliar la colaboración", ha apuntado.