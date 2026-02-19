Zambrana (Mutua Madrileña): “Al sector le preocupa seguir relevante en un mundo con más vehículos autónomos"

Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña ha explicado que a medio y largo plazo, no preocupa tanto el presente del negocio como su papel en el futuro de la movilidad.

“El gran reto será seguir siendo relevantes en el capítulo de la movilidad en un escenario en el que el vehículo autónomo vaya ganando cuota”, así lo indicó en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

“El coche autónomo dibuja un negocio asegurador más pequeño, porque los robots tienen menos accidentes”, señala. Para la compañía, el desafío es estratégico: cómo mantener su peso en un ecosistema donde el riesgo tradicional disminuye y el seguro pierde parte de su centralidad.

En ese contexto encaja la apuesta por la diversificación en movilidad. Más allá del seguro tradicional, el grupo ha impulsado proyectos como Voltio, un servicio que ya “se autopaga” y que refuerza la promesa de proveer movilidad al cliente.

“No nos preocupa alejarnos del seguro tradicional; nos preocuparía alejarnos del cliente”, resume Zambrana.La movilidad, sostiene, les permite acercarse más al usuario, aprender cómo se utiliza el coche y diseñar seguros más relevantes y sostenibles.

Ese movimiento forma parte de una estrategia de crecimiento que, según el directivo, ha sido especialmente intensa en los últimos años. El grupo ha crecido un 66% en tres años y medio —“casi como una startup”, apunta— y, según sus datos, ha captado el 95% del crecimiento del sector en ese periodo.

La clave, insiste, ha sido una gestión prudente y sin vaivenes. Durante la pandemia, "la compañía no aprovechó al máximo la caída de siniestros para tensionar precios y, cuando llegó la crisis inflacionista, sufrió menos que la media del sector".

Eso le permitió mantener su propuesta de valor mientras otras aseguradoras se veían obligadas a ser menos agresivas comercialmente. Las tasas de abandono, de hecho, se sitúan en la mitad que las del sector.

En el ramo de no vida, especialmente en auto, la escala ha sido determinante. "La optimización interna, la inversión tecnológica y la relación con la red de talleres han permitido abordar proyectos más ambiciosos, incluida la integración vertical".

Alianzas

Las alianzas también forman parte de la hoja de ruta. El acuerdo con CaixaBank y El Corte Inglés responde a la idea de asociarse con compañías que mantienen una relación estrecha y de confianza con sus clientes. “Queremos preservar nuestra relación directa, pero necesitamos ser algo más que una aseguradora”, explica Zambrana.

En cuanto al coche eléctrico, el impacto en el seguro no es, por ahora, disruptivo. "Son pólizas más caras porque se trata de vehículos nuevos, aunque existen interrogantes a futuro sobre el papel de la batería una vez superada la garantía o sobre cómo evolucionará la red de concesionarios y talleres independientes", añadió.

Zambrana reconoce que el contexto social y tecnológico genera incertidumbre. En los grandes ramos del grupo (salud, hogar, auto y ahorro) no ve riesgos inmediatos, aunque apunta al envejecimiento poblacional en salud o al avance de la gestión pasiva en inversión como tendencias a vigilar.