El seguro o nuestra libertad diferida

"El seguro ha demostrado ya su peso económico y su utilidad social, ahora nos toca demostrar que estamos a la altura de esta herramienta"

España es un país asegurado, pero aún no es un país verdaderamente consciente de lo que eso significa. El seguro es la red silenciosa bajo el funambulista. Mientras miramos al cielo, alguien vigila la red.

En 2024, el sector facturó más de 75.000 millones de euros en primas. En 2025, el negocio ha acelerado hasta rozar los 86.000 millones y marcar un récord histórico. No es un sector de nicho, es una columna vertebral de la economía.

El ahorro gestionado por las aseguradoras supera los 210.000 millones de euros. Son los colchones invisibles del país.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Doce millones y medio de españoles tienen un seguro de salud. Uno de cada cuatro habitantes. Más de 21 millones disponen de un seguro de vida riesgo. Pero solo en torno al 30% de los mayores de 18 años ha contratado ese escudo para su familia frente a la incertidumbre.

Es decir: usamos el seguro, pero no interiorizamos el seguro.

Un país maduro no es el que presume de monumentos. Es el que entiende sus vulnerabilidades.

España ha aprendido a base de golpes. La pandemia, la inflación, las danas, las borrascas con nombre propio, la sequía pertinaz. Cada episodio extremo se salda con un parte de siniestro… y con una lección de realidad.

Ahí aparece el seguro. El seguro de autos que recompone una familia tras un accidente, el multirriesgo que devuelve a la vida a un comercio inundado, el seguro agrario que evita que una mala cosecha se convierta en una tragedia generacional, el seguro de salud que desatasca un sistema público tensionado.

Mirado desde la contabilidad nacional, el seguro es porcentaje del PIB, masa de primas, índice de penetración. Mirado desde la calle, es otra cosa: es tiempo ganado, es angustia evitada, es dignidad preservada.

Unespa lo resume en una idea sencilla: el seguro es un motor de cohesión económica y social. Cuida de los colectivos vulnerables, especialmente los mayores y reparte estabilidad allí donde la vida reparte azar.

No es casual que, entre enero y septiembre de 2025, los ingresos por primas hayan crecido por encima del 13%.

Cuando el mundo se vuelve más incierto, la demanda de certidumbre se dispara.

Kafka escribió que “la desgracia descubre al alma luces que la prosperidad no llega a percibir”. El seguro, en cambio, aspira a que esas luces se enciendan antes del golpe.

Hoy, el sector encara el futuro con viento de cola. Los pronósticos apuntan a ingresos cercanos u superiores a los 80.000 millones de euros en 2024 y a tasas de crecimiento de dos dígitos en los próximos ejercicios. Vida vuelve a tirar del carro y No Vida mantiene un crecimiento firme en autos, multirriesgos y salud.

Pero el reto no es solo crecer. Es crecer mejor.

La revolución tecnológica ya ha llegado al seguro. Datos masivos, inteligencia artificial, modelos predictivos de riesgo. Todo eso exige algo que no cabe en un algoritmo: confianza.

Confianza para que el ciudadano abra su intimidad de datos, confianza para que la pyme confíe su supervivencia a una póliza bien hecha, confianza para que las instituciones regulen con rigor, pero sin asfixia.

Este es el punto neurálgico: sin educación financiera, no hay cultura del seguro. Sin cultura del seguro, la sociedad vive en una ficción de invulnerabilidad.

La Memoria Social del Seguro lo deja claro: el sector está ya implicado en la divulgación, en la pedagogía del riesgo, en la educación desde edades tempranas. Pero no basta con unas cuantas campañas.

La escuela debe enseñar qué significa asegurarse, la administración debe predicar con el ejemplo en la gestión de sus propios riesgos, los medios debemos abandonar la caricatura del seguro como letra pequeña y asumirlo como infraestructura crítica.

Porque el seguro no es un gasto superfluo. Es una forma de libertad diferida.

Quien se asegura, no delega su destino en el Estado paternalista. Asume su responsabilidad, protege a los suyos y libera recursos públicos para quienes no pueden hacerlo.

España necesita una nueva conciencia del riesgo. Una cultura que entienda que la vida no es una autopista, sino una carretera secundaria. Con curvas, baches y niebla.

En esa carretera, el seguro no conduce. Pero ilumina.

Ilumina la casa que resiste el incendio, la empresa que reabre tras la inundación, la familia que, en medio del luto, no tiene que añadir la ruina económica al dolor emocional.

La gran tarea de los próximos años no es solo incrementar primas o ganar cuota de mercado. Es lograr que cada ciudadano se haga una pregunta sencilla: ¿Qué pasaría si mañana todo cambia?

Ahí empieza la verdadera modernización. No en los discursos, sino en los contratos.

El seguro ha demostrado ya su peso económico. Ha demostrado su utilidad social. Ahora le toca a la sociedad demostrar que está a la altura de esa herramienta.

Y entender, de una vez, que asegurarse no es tener miedo. Es, precisamente, lo contrario: es atreverse a vivir sabiendo que, cuando llegue la tormenta, habrá una mano que sostenga la red.

Estoy convencido de que todo esto les ayudará a entender por qué desde este primer Foro el Observatorio del Sector Asegurador pasa a convertirse para EL ESPAÑOL en uno de los termómetros clave de nuestra calidad de vida en libertad.

Discurso pronunciado por Pedro J. Ramírez en la primera jornada del I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.