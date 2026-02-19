El sector asegurador ve a la IA como un aliado clave para afrontar los retos del clima y el envejecimiento

El I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL ha puesto el foco en la otra cara de la fortaleza del seguro español: la de una industria sólida y rentable, pero rodeada de nuevos riesgos sistémicos que amenazan con redefinir su papel en la economía.

Los ponentes han compartido que los riesgos que afronta el sector son las catástrofes naturales cada vez más virulentas, el envejecimiento acelerado, la disrupción tecnológica y la nueva movilidad.

El consejero delegado de Occident y de GCO, Hugo Serra, ha remarcado que el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos ha obligado al sector asegurador a replantear su modelo de respuesta ante grandes catástrofes y ha defendido el papel del Consorcio de Compensación como escudo diferencial de nuestro sistema.

En la misma línea, Vicente Cancio, CEO de Grupo Zurich en España, ha alertado de que el sistema deberá reforzarse para seguir respondiendo a estos choques climáticos y ha abogado por que la colaboración público‑privada "se despliegue con toda su fuerza", en referencia a una posible apertura hacia el reaseguramiento privado del Consorcio de Compensación de Seguros.

"Vamos a tener que prepararnos para otro tipo de eventos", como se ha visto en Andalucía las últimas semanas con las fuertes lluvias y los desbordamientos, o como pasó con la dana de Valencia o los incendios del pasado verano.

Desde el lado regulatorio, José Antonio Fernández de Pinto, director general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), ha incluido los riesgos climáticos entre las "grandes barreras" que tiene por delante el sector con impacto directo en siniestralidad, capital y necesidad de inversión preventiva.

El envejecimiento de la población se perfila como la gran amenaza silenciosa. Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha advertido de que las cuentas públicas "no van a poder soportar" en solitario el coste del Estado del bienestar en un contexto de fuerte longevidad,

Revolución tecnológica

Así, ha reclamado un papel más relevante para el seguro como pilar complementario en pensiones y salud. Su mensaje: o se refuerza la colaboración público‑privada o el sistema de protección social se verá desbordado.

La revolución tecnológica se percibe como una gran oportunidad, pero también como un foco de riesgo creciente. Fernández de Pinto ha subrayado que la inteligencia artificial, la ciberresiliencia y la "transformación inteligente" forman parte ya del radar del supervisor, preocupado tanto por los posibles fallos de gobernanza como por el impacto que un incidente grave podría tener sobre la confianza de los asegurados.

Fernando Campos, CEO de DKV, durante su intervención en la primera jornada del I Observatorio del Sector Asegurador. Javier Carbajal

Fernando Campos, CEO de DKV, ha señalado a la IA como "la principal palanca de transformación del sector en los próximos años".

Y ha advertido, no obstante, que el éxito de la IA dependerá de su buena adopción, por lo que ha reclamado un modelo de gobernanza sólido "para hacer un buen uso de la IA y evitar hacer inversiones que no lleguen a buen puerto".

De esta forma, ha abogado por dicho modelo como "un elemento que nos va a llevar a la diferencia y nos va a aportar valor disruptivo para el sector".

En la misma línea, el CEO de Occident y de GCO ha destacado "el potencial de la inteligencia artificial" para mejorar la eficiencia administrativa y desarrollar modelos predictivos en la gestión del riesgo, a la vez que ponía el acento en el incremento de los ciberriesgos y la necesidad de reforzar la resiliencia operativa de las entidades.

Nueva movilidad

La transformación de la movilidad abre un frente adicional. El presidente de Mapfre ha puesto también el foco en los cambios que afronta y el papel que jugará el seguro. "Esta mañana he estado hablando en otro foro sobre la nueva movilidad y la industria de la automoción y les decía que, en el pasado, el mundo de la automoción se olvidaba del coche una vez fabricado".

"Ahora tanto el fabricante como el distribuidor no se van a desvincular nunca del vehículo, y detrás de todo eso está el seguro, porque ninguno de ellos va a poder responder a las obligaciones que conlleva el nuevo sistema de movilidad, que hace que el seguro se convierta en esencial", ha explicado.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, durante su intervención en la clausura de la primera jornada del I Observatorio del Sector Asegurador. Cristina Villarino

Por su parte, Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña, ha advertido que "el vehículo autónomo a término reducirá un negocio asegurador muchísimo más pequeño", ya que "los robots ni beben ni se despistan con el móvil" y, por tanto, "habrá muchos menos accidentes".

Por lo que le preocupa "cómo seguir siendo relevantes en el capítulo de la movilidad en un mundo donde el vehículo autónomo irá ganando cuota".

La receta de Zambrana pasa por ampliar el perímetro de actividad hacia servicios de movilidad —como Voltio— y por reforzar la cercanía al cliente mediante alianzas estratégicas.

El sector asegurador ha coincidido en que la respuesta pasa por reforzar la colaboración público‑privada, revisar productos y coberturas, invertir con criterio en tecnología y diversificar hacia nuevos servicios.