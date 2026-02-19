ICEA aboga por captar a "los clientes más rentables de entre los que comparten los seguros"

José Antonio Sánchez, director general de ICEA, en el I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL e Invertia. David Morales, EL ESPAÑOL.

Tras un 2025 de récord histórico donde el sector asegurador español facturó casi 86.000 millones de euros en primas, la industria enfrenta ahora nuevos retos.

Sobre todo, captar a los clientes más rentables de entre los clientes compartidos que tienen las compañías, o empezar a ampliar las coberturas de los seguros con servicios adicionales como la prevención, lo que les hará empezar a colaborar con empresas ajenas de terceros sectores.

Así lo ha aventurado José Antonio Sánchez, director general de la Asociación de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), en el I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL e Invertia.

Los nuevos vectores de crecimiento para las aseguradoras cobrarán cada vez más importancia en un 2026 donde el sector va a seguir creciendo, pero, a priori, "a un menor ritmo". De entre el 5% y el 6%, según ICEA, con respecto a los niveles del 7,8% de los dos últimos años.

Por un lado, "el sector asegurador tiene que cambiar su modelo de relación con el cliente", virando del modelo donde "tú me pagas por una cobertura y si tienes un problema, yo te lo soluciono", al modelo de "vamos a intentar que no tengas ese problema", ha puesto en contexto Sánchez. Es decir, el rol de la prevención a todos los niveles.

Eso implicará, y ya está sucediendo, que haya servicios adicionales ligados a las coberturas que los darán empresas que no son aseguradoras y con las que éstas tendrán que estrechar lazos y colaborar.

Por ejemplo, en todo lo relacionado con la salud y la esperanza de vida, puesto que España es uno de los países que más sufre el envejecimiento de la población. Puesto que la gente vive más, que lo haga en mejores condiciones para su propio bienestar y para así no causar estragos en las cuentas de las compañías de seguros. Y ahí la prevención vuelve a ser la clave.

El otro desafío pasa por afianzar e incrementar la vinculación del cliente en los clientes compartidos que tienen casi todas las empresas aseguradoras. "El reto es captar al cliente de alto potencial de la competencia, no tanto comprar compañías", según el organismo de estudios asociado a Unespa.