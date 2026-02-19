Huertas (Mapfre) insta a reforzar la colaboración público-privada ante el envejecimiento de la población

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha alertado de que el sistema público de protección afronta una presión creciente por el envejecimiento de la población y ha defendido que solo una mayor colaboración con la iniciativa privada permitirá garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"El Estado ha asumido durante los últimos cincuenta años el papel de la protección, pero se dio pie a iniciativas privadas que pudieran colaborar", ha remarcado.

Sin embargo, ha lamentado que "en España todavía hoy se piensa que, habiendo sector público, el sector privado no debería entrar en las pensiones o la salud", una visión que, ha advertido, "traslada una tensión enorme a las cuentas públicas, que sabemos que no van a poder soportarlas".

Antonio Huertas, presidente de Mapfre

Sobre los retos del sector, Huertas ha destacado el impacto del envejecimiento demográfico. "En Europa y España tardamos cincuenta años en incrementar la esperanza de vida; en América Latina están tardando menos de la mitad, y la gente va a vivir casi lo mismo que en Europa".

Sin embargo, "no hay sistemas robustos de pensiones ni de salud que puedan atender esas necesidades", ha advertido. Frente a ello, ha apuntado que "el seguro tiene esas capacidades y puede ser uno de los pilares estructurales del desarrollo económico, porque todo lo que captamos a través de nuestras primas lo invertimos en deuda pública".

Huertas ha subrayado la necesidad de "dar a conocer más" la actividad y el valor del sector asegurador, al advertir de una "falta de entendimiento de la importancia que tiene el seguro" en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

"Estos días he estado con personas en distintos sitios, gente muy relevante desde el punto de vista de la información que tiene. La conclusión que sacan es que no sabían nada del seguro", ha señalado.

Seguro español

De hecho, ha lamentado que tienen "una percepción negativa de la capacidad del seguro de hacer frente a sus obligaciones".

Así, ha reivindicado que "el seguro es una realidad impresionante" y ha defendido que "el seguro español es uno de los más relevantes del mundo".

No obstante, ha reconocido que al sector "le falta dimensión" y que su penetración "no alcanza todavía el tamaño que debería en relación con la economía española".

A su juicio, "la enorme competitividad que hay en el sector hace que descuidemos aspectos esenciales como las claves que afectan a la sociedad española, como el envejecimiento, la transformación de la población y las necesidades sociales".

Huertas ha puesto también el foco en los cambios que afronta la movilidad y el papel que jugará el seguro. "Esta mañana he estado hablando en otro foro sobre la nueva movilidad y la industria de la automoción y les decía que, en el pasado, el mundo de la automoción se olvidaba del coche una vez fabricado".

"Ahora tanto el fabricante como el distribuidor no se van a desvincular nunca del vehículo, y detrás de todo eso está el seguro, porque ninguno de ellos va a poder responder a las obligaciones que conlleva el nuevo sistema de movilidad, que hace que el seguro se convierta en esencial", ha explicado.

Huertas ha destacado que Mapfre y el grupo Occident son "las dos únicas compañías españolas que han salido al mundo". En su opinión, esa circunstancia "dice mucho de la fragilidad del sector, no porque no esté bien protegido, sino porque son muy pequeños comparados con las necesidades reales de una sociedad tan compleja como la que vivimos".

"El ciudadano, las empresas y la sociedad tienen incertidumbre y dificultad para entender qué es lo que va a venir, y el seguro lo que hace es asumir esa incertidumbre, reducirla y eliminar esa volatilidad que afecta tanto al ciudadano como a la empresa", ha explicado. "De manera que lo que hacemos es hacer la vida más fácil".

El presidente de Mapfre ha recordado que la compañía opera en 30 países, que Mapfre Reaseguros es "la duodécima reaseguradora del mundo y opera en 100 países", y que "Mapfre Global Risk es la gran unidad de aseguramiento de los grandes riesgos industriales: de las 35 empresas del Ibex, 27 o 28 son clientes de Mapfre, porque no hay otra compañía española con esa capacidad".