Fernández de Pinto (DGSFP): "El futuro del seguro no se espera, se construye día a día con decisiones responsables"

José Antonio Fernández de Pinto, director general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), ha sido el encargado de inaugurar el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Lo ha hecho en la mañana de este jueves, en una intervención en la que ha analizado desde una triple perspectiva la situación del sector asegurador y de pensiones.

Respecto a la posición actual del sector, Fernández de Pinto ha puesto en valor los sólidos resultados con los que cerró la industria aseguradora. En concreto, ha focalizado en el incremento notable de las primas, la consolidación del crecimiento de los seguros de vida y la evolución constante de los seguros generales.

En este sentido, el director de la DGSFP ha recordado el impacto que han tenido en el sector las pensiones inflacionarias y cómo el mismo ha logrado solventar el obstáculo. Respecto a las primas de autos y salud, Fernández de Pinto ha comentado que "se han consolidado".

En cuanto a los últimos resultados -que cierran 2025 con una suma de 85.000 millones de primas-, Fernández de Pinto ha señalado que son propios "de un sector sólido, rentable y resiliente, capaz de sostener el crecimiento en entornos exigentes", en referencia a la pandemia y otros riesgos nacionales e internacionales.

Ante esto, el director de la DGSFP también ha hecho una advertencia: "Esta fortaleza no debe darse por descontada, hay que ganársela cada día. Tenemos que superar y seguir apostando por aportar valor al cliente y responder a sus necesidades".

En relación a los retos del sector, Fernández de Pinto ha destacado que "la gestión de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica marca por una volatilidad que acelera los riesgos". Sobre esta situación, el directivo ha recordado que "el entorno exige anticipación y prudencia".

Fernández de Pinto también ha señalado otros desafíos, como la mayor longevidad y la transformación demográfica acelerada. Sobre ambas, ha señalado que "el reto es anticipar esta necesidad y proporcionar un producto que afronte esa necesidad".

El director de la DGSFP ha advertido de los riesgos climáticos como otra gran barrera para la industria del seguro. En relación a ello, ha recordado la situación provocada tras la DANA de Valencia y la gran capacidad del sector asegurado para hacer frente a este tipo de situaciones.

Sobre el marco regulatorio del sector, Fernández de Pinto ha recordado que debe ser "la hoja de ruta para reforzar la resiliencia y confianza".

Por último, el director de la DGSFP ha señalado que "el sector del seguro debe ser un actor clave en la inversión a largo plazo para afrontar la transición ecológica y digital, el envejecimiento demográfico y el desarrollo de infraestructuras estratégicas".

Para lograr este cometido, Fernández de Pinto ha identificado varios frentes de los que el sector debe aprovecharse: la inteligencia artificial, la ciberresiliencia y la transformación inteligente.

Bajo este prisma, el directivo ha sido claro: "El futuro del seguro no se espera, se construye día a día con decisiones responsables y con la determinación de avanzar sin perder de vista lo esencial. Es la responsabilidad que asumimos como sector y la oportunidad que debemos aprovechar.