Celia Leal (Reale): "Hay que concienciar a los clientes de que el seguro les va a ayudar en los momentos difíciles"

Celia Leal, directora técnica de Reale Seguros, ha compartido durante el I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL-Invertia los grandes retos técnicos a los que se enfrenta el sector asegurador y la manera en la que su compañía los está solventando.

En este sentido, Leal ha destacado tres desafíos de gran magnitud con los que lidian las aseguradoras: el cambio climático, los cambios en las necesidades del consumidor y la presión sobre los precios.

Sobre el primer punto, la directora de Reale ha recordado la presión del cambio meteorológico y cómo afecta a las aseguradoras: "Es una realidad que estamos asumiendo desde hace varios años. Estamos trabajando en el impacto que estos eventos tienen en la cuenta de resultados", afirmaba.

Celia Leal, directora técnica de Reale Seguros

Respecto a la evolución de las demandas de los asegurados, Leal enmarcaba los cambios en el contexto de transformación en el que vivimos. "El mundo cambia muy rápidamente y las necesidades aseguradoras también. Es un gran reto en el que estamos trabajando", ha confirmado.

En relación a la presión en los precios, Leal comentaba que "los rangos han sufrido por la presión inflacionaria".

"Hemos trabajado en la rentabilidad, mirando cuál es el precio real que debemos cobrar por los riesgos", ha explicado durante la conversación.

"Hay una necesidad de que entre todos demos valor al asunto y convenzamos a los clientes de que lo que están pagando es por asegurar sus bienes más preciados: las personas y el patrimonio", explicaba la directiva de Reale.

En este punto, Leal ha destacado la relación con los clientes como clave para que puedan entender realmente los beneficios de estar asegurado. Para ello, desde Reale apuestan por "una relación cercana con los clientes".

"Tenemos más de 3.500 mediadores distribuidos por el territorio, que conocen a los clientes de primera mano y a sus necesidades", subrayaba la directiva de la compañía aseguradora.

Leal ha destacado que la aspiración de Reale es "ser la compañía de referencia dentro de un modelo tradicional" y para ello ha acotado tres grandes palancas de crecimiento.

Los datos y el acceso a la información son una de ellas. "Hay que saber interpretar bien estos datos y que te permitan diferenciarte del resto de compañías", concluía la directiva de la aseguradora.

En este último punto está otra de las grandes oportunidades de crecimiento: la diferenciación. Sobre este aspecto, Leal también ha compartido la visión de la compañía.

"Ofrecemos un producto personalizado a las necesidades del cliente. No competimos en precio porque te puede servir para crecer, pero a la larga los clientes terminan teniendo problemas", especificaba Leal.

En cuanto a otros retos del sector, la directora técnica de Reale también ha intentado acotar los desafíos a gran escala a los que se enfrenta el sector asegurador.

Uno de ellos es reducir la brecha de aseguramiento. "Es el gran reto que tenemos como sector y uno de los objetivos que está impulsando Unespa; es uno de los aspectos y pilares más importantes del sector asegurador".

Así, Leal ha vuelto a incidir en la importancia de acercar la industria a los clientes. "Hay que concienciar a los clientes de que el seguro les va a ayudar en los grandes momentos difíciles. El cliente debe valorar el seguro como servicio y debemos apostar y trabajar por seguir reduciendo la brecha de aseguramiento".

La directora de Reale ha hecho alusión también al "tsunami normativo" que azota a las aseguradoras. En su opinión, "la normativa tiene que apoyar para acelerar la tecnología y no tiene que ser un freno".

Por último, Leal ha compartido otra de las grandes preocupaciones dentro del mundo asegurador: la falta de talento. "Necesitamos personas que tengan una fuerte formación técnica. Tenemos un gran reto en la gestión del capital humano".

"Tenemos que cuidarlos mucho y centrarnos en la salud de nuestros empleados para retenerlos y motivarlos y que puedan seguir trabajando en este mundo", señalaba la directora de Reale.