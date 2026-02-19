Campos (DKV): "Las familias y las empresas se dan cuenta de que una sociedad con seguros es una sociedad más estable"

Fernando Campos, CEO de la compañía de seguros de salud DKV, no ha querido perderse el I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL-Invertia.

A través de una conversación en vídeo, el director ha resaltado el buen momento que atraviesa el sector asegurador y, en concreto, el exponencial crecimiento del campo de la salud en la industria de los seguros.

"Las cifras no sólo reflejan la solidez del seguro y la importancia que tiene para la economía española, sino también el mayor reconocimiento social del seguro en un contexto de incertidumbre y volatilidad en el que cada vez hay una mayor demanda de protección", ha comentado Campos.

Fernando Campos, CEO de DKV

En este sentido, el directivo de DKV ha señalado que las cifras "evidencian la capacidad del sector para digitalizar e innovar, incorporando servicios de valor", aunque también ha expuesto que la industria no está exenta de riesgos.

Sobre este aspecto, el CEO de la compañía aseguradora ha remarcado algunos desafíos, como la presión sobre los márgenes, la buena adopción de la inteligencia artificial, el riesgo climático o las amenazas de ciberseguridad".

Así, Campos ha materializado la buena percepción que tiene la sociedad respecto a la industria aseguradora: "Tanto las familias como las empresas se dan cuenta de que una sociedad con seguros es una sociedad con menos volatilidad y más estable."

"Por eso es tan buena señal que el sector asegurador sea tan solvente y tan sólido y vaya ganando peso en la economía española", ha manifestado el directivo de DKV.

Sorpasso auto

En relación con el exponencial crecimiento de los seguros de salud y la posibilidad de que estos desbanquen a los de vehículos, Campos ha augurado que "de aquí a 2027 el ramo de salud va a sobrepasar al de autos".

Como justificación, el directivo ha puesto en valor las cifras obtenidas durante el año pasado: "El ramo de salud ha crecido un 14% en 2015; es un crecimiento enorme, el ramo que más ha crecido".

"Todas las cifras dejan en evidencia que el crecimiento ha sido muy fuerte y va a seguir creciendo. Tenemos el deterioro de la sanidad pública, las listas de espera, y el seguro ofrece más tecnología", ha concluido.

Sin embargo, Campos también ha pedido cautela respecto a las perspectivas. "Hay que gestionar bien el crecimiento con rigor clínico y visión a largo plazo para sostener la calidad del servicio y para que la experiencia del cliente sea óptima".

"Hay que equilibrar demanda con eficiencia y sostenibilidad; tenemos que apoyarnos en tecnología, analítica y una gestión responsable y eficiente de los recursos. No se trata de frenar el crecimiento del ramo, sino de hacerlo sostenible", concluía.

En cuanto a los retos a los que se enfrentan las aseguradoras de salud, Campos ha señalado a la IA como "la principal palanca de transformación del sector en los próximos años".

Salida de Muface

"Tenemos un modelo de gobernanza para hacer un buen uso de la IA y evitar hacer inversiones que no lleguen a buen puerto. Lo vemos como un elemento que nos va a llevar a la diferencia y nos va a aportar valor disruptivo para el sector", ha comentado.

Respecto a la salida de DKV de Muface, su director general ha compartido que "ha sido un éxito" en el sentido de "dar un buen servicio hasta el final".

"Así nos lo han trasladado algunos funcionarios y la secretaria general de Muface", analizaba Campos.

Por último, el CEO de DKV ha trasladado algunas pinceladas sobre los planes de la compañía en el largo plazo. "Empezamos un plan estratégico nuevo con mucha ambición de crecimiento con el respaldo de una de las aseguradoras más importantes de Europa, Ergo, y la más importante del mundo, Munich Re".