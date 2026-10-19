José Antonio León Capitán, director de Comunicación de Renault Group España durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino EE

Renault reduce los plazos de desarrollo de sus modelos a 16 meses para competir con los fabricantes chinos

Frente a la velocidad de desarrollo de competidores chinos, Renault ha reducido los tiempos de desarrollo de nuevos vehículos hasta situarlos en torno a los 16 meses, tal como se ha aplicado en proyectos como el Twingo o el Dacia Spring.

Así lo ha asegurado José Antonio León Capitán, director de Comunicación de Renault Group España, durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

“Tienes que ser competitivo porque hay que poner en el mercado rápidamente modelos para una sociedad que cambia mucho”, ha dicho.

José Antonio León Capitán, director de Comunicación de Renault Group España

Y para eso “falta un I+D potente”, ha añadido. En el caso del grupo francés, cuenta con un centro de I+D en Valladolid donde aseguran estar a la vanguardia de la industria automovilística.

Un desarrollo imprescindible de cara a la elevada burocracia del sector. Se espera que los grupos automovilísticos tengan que hacer frente a más de 100 nuevas normativas hasta final de la década.

Algo que tendrá consecuencias. “El 25% de I+D se dedica a la regulación y eso encarece el producto y hace que el parque móvil no se renueve antes”, ha lamentado.

Para adaptarse al ritmo de adopción de los clientes y avanzar hacia las metas de 2035, el grupo mantiene una doble oferta comercial.

Por un lado, una gama 100% eléctrica en expansión constante, mientras que, por otro lado, una gama de vehículos híbridos e híbridos enchufables de bajo consumo como vía accesible de descarbonización.

Todo muy en línea con el plan FutuREady, que busca consolidar un crecimiento sostenible mediante cuatro pilares: crecimiento comercial, vanguardia tecnológica, eficiencia operativa interna y confianza con todos los grupos de interés.

Peso de España

José Antonio León Capitán ha puesto en valor la importancia de España para Renault. “Dice nuestro CEO que para Renault, España es nuestra segunda casa”, ha comentado.

España constituye un polo estratégico clave para Renault fuera de Francia, con una trayectoria industrial de casi 75 años y más de 19 millones de vehículos fabricados desde la creación de FASA en 1951.

El ecosistema incluye factorías de montaje y carrocerías en Valladolid, una planta en Palencia, dos centros refactory de reacondicionamiento (Valladolid y Sevilla) y un centro de I+D+i en Valladolid con cerca de 700 ingenieros que dan servicio a nivel global.

A esto se suma una inversión aproximada de 600 millones de euros para adjudicar a Palencia una plataforma nativa eléctrica y de autonomía extendida.

El directivo también ha destacado que cuentan con una plantilla de más de 7.500 trabajadores directos y un volumen de exportación en torno al 85% de la producción.

“El grupo sigue siendo importante en España y España sigue siendo importante para el grupo”, ha dicho.

No obstante, ha defendido que para mantener la competitividad de España es necesario preservar el “saber hacer” y la formación técnica, sostener el clima de diálogo con los sindicatos y contar con el respaldo institucional a nivel local, regional y nacional.