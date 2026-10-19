Orange quiere acabar con los atascos conectando coches, semáforos y carreteras a través del 5G y la IA

La tecnología está cambiando la forma de gestionar el tráfico y el transporte en las ciudades. Reducir los atascos, mejorar la seguridad en las carreteras y detectar posibles problemas en las infraestructuras son algunos de los avances que ya permiten las nuevas herramientas digitales.

En este contexto, el 5G, la inteligencia artificial y el análisis de datos cobran especial importancia. Estas tecnologías permiten conocer lo que ocurre en las carreteras en tiempo real, conectar vehículos con semáforos y otros dispositivos y utilizar esa información para mejorar la circulación.

Así lo ha explicado Adrián Bertol, head of Tech & AI Business Strategy de Orange Empresas, durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El directivo ha destacado el papel de las telecomunicaciones en esta transformación. Los vehículos incorporan cada vez más tecnología y necesitan redes capaces de transmitir información de forma rápida y segura.

En este sentido, Orange trabaja en el desarrollo de soluciones para conectar los vehículos con las infraestructuras de las ciudades. Por ejemplo, un coche podría intercambiar información con los semáforos o con dispositivos instalados en las carreteras.

Esta comunicación permitiría conocer el estado del tráfico en tiempo real, mejorar la circulación y evitar aglomeraciones.

Sin embargo, Bertol ha reconocido que el desarrollo de un sistema completamente conectado llevará tiempo. Aunque asegura que la tecnología ya está disponible, el avance del vehículo autónomo dependerá también de la legislación y de la seguridad para las inversiones.

El 5G llega a los puertos

La transformación tecnológica también está llegando al transporte marítimo. Orange trabaja con los puertos de Barcelona y Valencia en proyectos de redes privadas 5G.

Estas redes permiten conectar dispositivos y maquinaria con mayor seguridad y rapidez. Además, facilitan el uso de drones terrestres y marítimos para vigilar las instalaciones y controlar posibles problemas de contaminación.

Bertol ha destacado también las ventajas de estas soluciones para mejorar el funcionamiento de los puertos y reforzar su competitividad frente a otras instalaciones internacionales.

Otro de los grandes recursos de Orange es la información sobre los desplazamientos de la población.

Adrián Bertol, head of Tech & AI Business Strategy de Orange Empresas

Según ha explicado, la compañía dispone de datos agregados y anonimizados de movilidad de 16 millones de personas.

Esta información permite conocer los movimientos de la población entre distintas zonas y puede ayudar a las administraciones y empresas a tomar decisiones sobre transporte, planificación urbana y reducción de emisiones.

Evitar fallos

Durante su intervención, Bertol también ha defendido la instalación de sensores en infraestructuras críticas. Esta tecnología permite conocer la ubicación de vehículos, maquinaria y otros equipos, además de detectar posibles incidencias.

El objetivo es mejorar el mantenimiento, evitar pérdidas de materiales y facilitar decisiones sobre nuevas inversiones.

No obstante, el aumento de dispositivos conectados también supone nuevos riesgos. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las empresas, especialmente ante el uso creciente de la inteligencia artificial.

El directivo ha advertido del peligro de permitir el acceso de sistemas de inteligencia artificial a información y operaciones críticas sin establecer controles adecuados.

Por ello, ha destacado la decisión de llevar Orange Cyberdefense a España para reforzar la protección de las empresas.

Bertol también ha señalado el potencial de la propia inteligencia artificial para detectar amenazas y prevenir ataques informáticos. Una herramienta especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas, con menos recursos para afrontar estos riesgos.

De esta forma, Orange plantea la conectividad, el análisis de datos y la ciberseguridad como tres elementos fundamentales para avanzar hacia una movilidad más eficiente, segura y sostenible.