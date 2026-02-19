San Basilio (CNMV) alerta de la contradicción entre la exuberancia bursátil actual y los graves riesgos geopolíticos

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha aprovechado su intervención en el I Observatorio del sector asegurador de EL ESPAÑOL e Invertia para lanzar un mensaje de profunda cautela ante la situación actual de los mercados financieros.

San Basilio ha definido el momento presente como una "aparente contradicción".

Por un lado, vivimos una etapa de "exuberancia" bursátil con índices en máximos históricos. Por otro, el entorno global es "especialmente complicado".

Esta combinación, en circunstancias normales, habría justificado una volatilidad extrema y correcciones severas que, sorprendentemente, no se están produciendo.

Durante su discurso, el presidente del supervisor del mercado español ha querido diseccionar esta dualidad, contraponiendo la fortaleza de las cifras de actividad financiera en España con las amenazas geopolíticas y los problemas estructurales que lastran la competitividad europea.

Un Ibex 35 imparable

En el análisis de los elementos positivos, San Basilio ha puesto sobre la mesa datos contundentes que ilustran la buena salud del parqué nacional.

"Tenemos un medidor muy fácil en los mercados, que son las cotizaciones", ha señalado, para destacar que el Ibex 35 ha experimentado un crecimiento del 49% durante el año 2025.

Carlos San Basilio, presidente de la CNMV

Si se amplía el foco, la revalorización acumulada en los últimos tres años alcanza un 100%.

Esta tendencia alcista no es exclusiva de España, ya que los índices de todo el mundo desarrollado siguen rompiendo techos históricos.

Según ha explicado el presidente de la CNMV, el mercado ha demostrado una resiliencia inusual: ante cualquier noticia negativa o momento de fragilidad, las bolsas "remontan enseguida" para retomar la senda ascendente.

Más allá de las cotizaciones, la actividad real de financiación ha sido frenética. San Basilio ha calificado 2025 como un año "excepcionalmente activo", con crecimientos de doble dígito en casi todas las variables de negociación y canalización de fondos.

Aunque las salidas a bolsa siguen siendo la asignatura pendiente en toda Europa —con apenas tres incorporaciones al mercado regulado el año pasado—, las empresas ya cotizadas han aprovechado la coyuntura para captar recursos masivamente.

Uno de los puntos que más ha celebrado San Basilio ha sido la repatriación de la actividad de renta fija.

La emisión de bonos corporativos en España ha crecido un 30% en 2025, pero lo más relevante es el cambio de tendencia: muchas emisiones que antes se realizaban en plazas como Irlanda o Luxemburgo han vuelto a España.

San Basilio ha atribuido este éxito a la labor conjunta de BME y la CNMV para agilizar la burocracia. "Hemos adaptado nuestras autorizaciones para que una empresa española no tarde más en emitir aquí que en el extranjero", ha explicado.

Esto no sólo beneficia al mercado local, sino que ahorra costes significativos a las empresas en abogados y bancos de inversión internacionales.

Paralelamente, ha valorado muy positivamente el momento que vive el capital riesgo, gestionando ya más de 50.000 millones de euros y recuperando el terreno perdido tras una década de ausencia.

Una Europa fragmentada

Sin embargo, el tono triunfal de los datos ha dado paso a la preocupación al abordar el contexto macroeconómico y geopolítico.

San Basilio ha instado a no ignorar las "banderas rojas" que exigen prudencia. El entorno geopolítico, con una guerra a las puertas de la Unión Europea (UE) y tensiones con socios comerciales tradicionales, ya está impactando directamente en las cuentas de resultados de las compañías.

En el plano económico, el presidente de la CNMV ha dibujado una Europa a dos velocidades. Mientras España crece cerca del 3%, las locomotoras tradicionales como Francia, Italia o Alemania enfrentan problemas "significativos".

Para San Basilio, esto ha confirmado el diagnóstico de los informes Letta y Draghi de 2024: Europa sufre un problema estructural que amenaza con dejarla atrás frente a la nueva dinámica internacional dominada por EEUU y China.

El problema de fondo sigue siendo la fragmentación del mercado único. "Tenemos muchas bolsas, lo que impide operar de forma coordinada", ha lamentado.

Esta falta de interoperabilidad provoca que el exceso de ahorro europeo no se invierta en el continente, sino que se fugue hacia otras regiones, principalmente a Estados Unidos.

Aviso a navegantes

San Basilio ha cerrado su intervención con una advertencia directa y gráfica a los inversores minoristas. Ha aclarado que un entorno de riesgo no implica dejar de invertir, sino ser extremadamente selectivo.

El presidente de la CNMV ha sido tajante respecto a los criptoactivos y productos especulativos al considerar que "si inviertes en criptomonedas, es como jugártela a la ruleta rusa: debes asumir que puedes perderlo todo".

Frente a la especulación, su receta para navegar la incertidumbre ha sido clásica. Ha recomendado buscar empresas con trayectoria, flujos de caja sólidos y modelos de negocio comprensibles.

Sólo así, ha concluido, se podrá resistir en un entorno donde las sacudidas del mercado castigarán, sobre todo, a los productos especulativos.