Porres (ING España): "Nuestro objetivo es ser el banco de referencia para invertir, ya lo hacen 750.000 clientes"

Pablo Porres, director de Inversión de ING España, ha desgranado la hoja de ruta de la entidad para liderar el mercado de la inversión minorista en nuestro país durante el VI Observatorio de las Finanzas, organizado por El Español e Invertia.

En su intervención, el directivo ha explicado que la ambición de convertirse en el "banco de referencia para invertir" no es una declaración de intenciones a futuro, sino una realidad que ya cuenta con el respaldo de 750.000 clientes que invierten activamente a través de la entidad.

Esta cifra convierte a España en el segundo país más relevante para el Grupo ING en número de inversores, consolidando a la división española como un "país estratégico" cuya contribución es vital tanto en resultados como en crecimiento para la matriz holandesa.

En su análisis de la situación actual del banco, Porres ha señalado que la inversión se ha erigido como uno de los puntales fundamentales de su estrategia.

El directivo ha detallado que ING gestiona actualmente 23.000 millones de euros en activos de inversión, una cifra que ya supone más del 30% del patrimonio total que el banco administra en España.

El auge de los ETF

Según ha indicado, este logro se sustenta en una oferta diversificada que abarca tres grandes áreas: el trading a través del Broker Naranja, los fondos de inversión y los planes de pensiones.

Al profundizar en las cifras, Porres ha destacado el fuerte dinamismo del Broker Naranja, donde los activos bajo gestión han superado los 10.000 millones de euros, registrando un crecimiento interanual del 30%.

Pablo Porres, director de Inversión de ING España

El directivo ha atribuido gran parte de este éxito a la "apuesta estratégica" que el banco ha realizado por los fondos cotizados (ETF).

"Arrancamos con los ETF hace años, pero les dimos un impulso fuerte a mediados del año pasado introduciendo una gama que supera los 1.000 disponibles, de los cuales 400 son gratis para los clientes", ha explicado. Esta política de costes reducidos ha tenido un impacto directo en la captación de usuarios.

Según ha apuntado Porres, mientras que el número de inversores en ETF se ha duplicado en el conjunto de la industria, en ING esta cifra "se ha más que doblado".

Respecto a las tendencias de mercado, ha indicado que, si bien los fondos indexados —especialmente los vinculados al Ibex 35 tras su excelente comportamiento el último año— siguen siendo los favoritos, existe un apetito creciente por temáticas sectoriales como defensa, inteligencia artificial y metales preciosos.

La revolución de los criptoactivos

Porres ha recordado que el pasado mes de noviembre la entidad lanzó ETF de criptomonedas —bitcoin y ethereum—.

El éxito fue inmediato. "La misma semana en la que se lanzó, el ETF de bitcoin se convirtió en el más intercambiado en nuestra plataforma y no se ha bajado del número uno desde entonces", ha revelado.

Mirando hacia el futuro, el directivo ha adelantado que seguirán escuchando la demanda de los clientes para ampliar la gama con nuevos activos.

Sin embargo, ha anunciado que incorporarán "la oferta de ETF de criptomonedas a los 400 que son gratuitos; ese es el atributo diferencial que nos está haciendo crecer".

Pensiones y banca privada

En un contexto más tradicional, Porres también ha puesto en valor la resistencia de su división de planes de pensiones.

A pesar de las dificultades regulatorias que enfrenta este producto en España, el directivo ha subrayado que ING fue "la única entidad que observó aportaciones netas positivas" en planes de pensiones durante el último año.

Asimismo, ha dedicado parte de su intervención a hablar sobre el proyecto de banca privada de la entidad, simbolizado por la apertura de su oficina flagship en la Plaza de Colón de Madrid.

Porres ha definido esta iniciativa como un "camino natural de crecimiento" dentro de la estrategia global del grupo, orientado a la gestión de patrimonios más altos, pero manteniendo la filosofía de ser el banco de referencia para la inversión.

Finalmente, respecto a la regulación europea, Porres ha valorado muy positivamente el proyecto de cuentas personales de ahorro e inversión impulsado por Bruselas.

Ha confirmado que ING España ha participado activamente en la consulta pública del Tesoro, poniendo su experiencia a disposición de las autoridades.

"Una iniciativa que busca canalizar el ahorro de los europeos y españoles hacia alternativas productivas para Europa nos parece interesante", ha concluido, reafirmando el compromiso de la entidad con el desarrollo de los mercados de capitales en la Unión Europea.