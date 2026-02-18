Jordi Mondéjar (CaixaBank): "Hay capacidad de concentración bancaria en España, pero no la necesidad"

Jordi Mondéjar, director de Negocio de CaixaBank, en el VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia. David Morales, EL ESPAÑOL.

Jordi Mondéjar, el nuevo director de Negocio y uno de los hombres fuertes de CaixaBank, habla alto y claro cuando se le pregunta por posibles operaciones corporativas entre la banca española tras el fracaso de la opa de BBVA al Banco Sabadell el año pasado: "Capacidad de concentración hay, lo que no sé si hay es necesidad".

"Ahora necesidad, como tal, no hay. Los bancos son solventes, más rentables y las acciones están subiendo en bolsa. Hay que ver si existe la oportunidad, quizá algunos la vean", ha dicho el directivo de CaixaBank durante su intervención en el VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia.

En todo caso, ha resuelto Mondéjar hablando su propia entidad, "CaixaBank no ve ninguna adquisición posible a corto plazo ni en España ni fuera. Todavía tenemos margen de crecimiento en España y queremos acompañar el crecimiento en Portugal con BPI, uno de los mejores bancos locales de allí".

Para el 2026, el grupo catalán, pese a crecer el año pasado su volumen de negocio un 7% y en 390.000 el número de clientes, se muestra optimista. "Proyectamos crecimientos del volumen de negocio del 6% y también más captación de clientes con un entorno macro favorable".

Ese entorno, delineado por CaixaBank Research y otros organismos públicos de referencia, establece una ralentización del crecimiento anual del PIB de España del 2,8% al 2,4%, aunque con un precio de la vivienda que seguirá creciendo en torno al 6%; la tasa de ahorro de los hogares que está en el 12% y también seguirá incrementándose, lo que "da recorrido de inversión"; la renta bruta de las familias igualmente creciendo al 4%, y con unos tipos de interés estabilizados en el 2%.

Por si fuera poco, "hay otro driver de crecimiento, que es el del seguro, donde en nuestro caso tenemos mucha fortaleza diferencial". "El nivel de aseguramiento de la población española, comparado con otros países europeos del entorno, es más bajo, por lo que hay mucho recorrido al alza en seguros", confía Mondéjar.

La otra gran palanca para hacer crecer el negocio de la banca y convertirla en más eficiente es la inteligencia artificial. "No vemos a la IA con inquietud, sino como una herramienta para apalancar nuestro crecimiento. Nos permite liberar tiempo comercial para interactuar con los clientes de una manera más productiva, incrementando las ventas, con más capacidad de datos para ofrecer al cliente el asesoramiento personalizado que necesita", en palabras del director de Negocio de CaixaBank.

Y, pese a las dudas que la irrupción de la IA genera sobre posibles despidos masivos en banca, Mondéjar lanza un mensaje tranquilizador a su plantilla: "Después de los procesos de concentración, nuestra plataforma comercial está dónde queremos que esté. Somos la única entidad nacional con este nivel de cobertura en todo el país. Donde no llegamos con oficinas, llegamos con ofibuses. Estamos en 3.700 municipios con 4.250 oficinas. No visualizamos ningún ajuste de nuestra plataforma comercial".