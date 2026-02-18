El desafío de la transformación digital y la ciberseguridad para las empresas españolas: "La IA está aumentando los riesgos"

De izquierda a derecha: Eva Ballesté, consejera y profesora del IE Business School; Ismael Marinero, periodista de El Español; Beatriz Arias, directora de Transformación Digital en DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización; y Antonio Cimorra, director de Comisiones de Ametic, la Asociación que representa al sector de la industria digital en España. David Morales

En el marco del VI Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia se ha celebrado una mesa redonda centrada en 'Transformación digital y ciberseguridad empresarial', un ámbito clave para la competitividad ante el auge de los ciberataques —que crecieron un 26% en 2025, según un informe del Instituto Nacional de Ciberseguridad— y los retos de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica en el sector financiero.

Para abordar estos retos han participado en la tertulia Beatriz Arias, directora de Transformación Digital en DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización; Eva Ballesté, consejera y profesora del IE Business School; y Antonio Cimorra, director de Comisiones de Ametic, la Asociación que representa al sector de la industria digital en España.

Durante su participación, los expertos han debatido sobre cómo una empresa puede medir el éxito de su transformación digital más allá de las cifras de inversión. Eva Ballesté ha señalado que "en este mundo en el que las fronteras cada vez son más difusas y en las que es tan importante el análisis y la pureza de los datos, una primera idea sería cómo se está posicionando en las cadenas de valor actual, cómo posiciona su negocio".

Mesa redonda. Transformación e innovación digital y ciberseguridad

Incluso ha afirmado que "la propia reputación" es otro de los puntos fundamentales. Antonio Cimorra, por su parte, ha hablado sobre los ciberataques y las estrategias necesarias para protegerse frente a este riesgo cada vez más extendido y difícil de combatir.

"Los ciberataques son cada vez más frecuentes, no solo en cuanto al número, sino también en complejidad para llegar a cada usuario y las tecnologías, ya sean personas o empresas", ha afirmado. "El sector financiero y la banca son unos de los focos donde se dirigen muchos de estos ciberataques".

Cimorra ha asegurado que no se puede pensar que la protección es exclusivamente un reto técnico, sino que es algo "que tiene que llegar a otro estadio, a lo que son focos de decisión y estrategias de las propias empresas y del sector financiero, en este caso".

En ese sentido, ha indicado que "hay que acudir y apoyarse en empresas especializadas en el ámbito de ciberseguridad porque tienen el talento, están formados y capacitados, y están muy preparados para reaccionar y anticiparse". Una ciberseguridad que hay que "plantearla desde un marco de gobierno, con una marcada y bien definida política de ciberseguridad; gestión de riesgos y un cumplimiento normativo".

La inteligencia artificial, que ya desempeña un papel crucial en la competitividad empresarial, lo que puede suponer un arma de doble filo, también ha sido un tema de debate, en cuanto a los riesgos de ciberseguridad que implica y cómo se pueden combatir.

Beatriz Arias ha destacado que "los incidentes relacionados con ciberataques y fraudes se han triplicado desde 2022" y que la IA no se usa solo para "automatizar ciberataques, sino también para generar contenido falso de una veracidad tremenda".

"La IA aumenta la tasa de éxito de fraude. En el sector financiero los principales riesgos son la difusión y divulgación de datos sensibles", ha continuado. "La introducción de la inteligencia artificial está aumentando la exposición de riesgos, especialmente en materias de seguridad en todos los sectores".

El debate ha evidenciado la tensión entre regulación e innovación en el ecosistema digital europeo. Eva Ballesté ha defendido que la normativa de la Unión Europea es necesaria y positiva, aunque compleja por el carácter global de los servicios. Y ha destacado que la inteligencia artificial impulsa la eficiencia, pero advirtió de que "tecnologías como el blockchain y la ciberseguridad siguen siendo claves" para la confianza y la transparencia.

Beatriz Arias también ha hablado sobre la amenaza que representa la computación cuántica para los sistemas de encriptación actuales. Ha explicado que Europa, y en particular España, ya están trabajando en "tres ejes: la migración a criptografía poscuántica, la creación de redes de comunicaciones cuánticas y la preparación del ecosistema nacional para este nuevo escenario".

También ha destacado que estos avances "posicionan a España como país estratégico en ciberseguridad y líder en innovación cuántica aplicada", con aplicaciones clave en sectores críticos como el financiero, sanitario y energético.

Para concluir la mesa redonda, Antonio Cimorra ha defendido que "la soberanía tecnológica implica también autonomía económica, industrial y geopolítica" y que España "tiene una base sólida en digitalización, especialmente en el sector financiero y en la administración pública, pero necesita reforzar la inversión en I+D, industria y deep tech para ser un país desarrollador y no solo usuario de tecnología".

Todos los expertos han coincidido en que el futuro pasa por una colaboración estrecha entre gobiernos, empresas y universidades, así como por políticas de financiación estables que aceleren la innovación y fortalezcan la ciberseguridad nacional.