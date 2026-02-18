Borja Martiarena (Mutuactivos): "Viventua tiene un componente social y a la vez una rentabilidad a largo plazo"

Borja Martiarena, director de Inversiones Inmobiliarias de Mutuactivos, ha compartido este miércoles en el VI Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL - Invertia las principales características de Viventua, el nuevo producto de Mutuactivos.

Viventua es la propuesta innovadora con la que Mutuactivos pretende responder a las necesidades actuales del colectivo de mayor edad.

Como explicaba Martiarena durante la conversación, Viventua es "una solución dirigida a personas mayores de 65 años con vivienda en propiedad que quieren permanecer en ella de manera vitalicia". El producto permite vender el inmueble y vivir en él de por vida y a la vez "obtener el líquido completo".

Borja Martiarena, director de Inversiones Inmobiliarias de Mutuactivos

"Lo que hace es pagar de forma íntegra el precio de la transacción en el momento que se ejecute, mientras permite a las personas permanecer de manera vitalicia en ella", comentaba el directivo de la gestora de inversiones de Mutua Madrileña.

Además, el director de Inversiones ha explicado que, para llevar a cabo el producto, Mutuactivos se ha asociado con el fondo Azzam de cara a "acompañar al cliente en todo momento". Este acompañamiento se hace "a través de la resolución de incidencias y la prestación de servicios complementarios".

En cuanto a los intereses de los inversores, Martiarena ha destacado que las viviendas están compradas por un "fondo de inversión europeo a largo plazo gestionado por Mutuactivos".

En este sentido, el directivo del grupo comentaba que tener al Grupo Mutua como casero "puede generar confianza y seguridad jurídica".

En cuanto a la valoración de los inmuebles, Martiarena ha sentenciado que una de las cosas en "las que más han trabajado" ha sido en "definir un precio justo y transparente".

"El precio que hemos definido es fácil de entender para los clientes. Es competitivo porque el coste de capital acotado al riesgo encaja muy bien dentro de la competencia del mercado", ha compartido.

Para lograr este precio, el director de Mutuactivos ha resaltado que tienen en cuenta dos grandes variables: "la valoración inmobiliaria y la valoración del derecho de habitación".

"Llegamos a un valor de mercado que contrastamos con una opinión de un tasador homologado por el Banco de España", explicaba. Martiarena también ha detallado que tienen en cuenta las condiciones del cliente.

En relación con la situación actual del mercado inmobiliario, el directivo de Mutuactivos ha destacado la gran competitividad existente.

"Somos conscientes de que el mercado de monetización de la vivienda es un mercado que lleva tiempo existiendo, pero pensamos que podemos competir con una oferta que es ligeramente distinta a lo que encontramos en el mercado", sentenciaba.

Borja Martiarena también ha dado algunos detalles sobre cómo surgió la idea de lanzar este producto. "Llevamos tiempo pensando en cómo podemos dar soluciones a nuestros clientes y veíamos una necesidad social clara".

En este sentido, el directivo de Mutuactivos ha destacado que el producto que han sacado al mercado "soluciona este problema" y es, a su vez, "interesante para los inversores".

"Más del 90% de las personas mayores de 65 años tiene una vivienda en propiedad y libre de cargas; el riesgo financiero es relativamente bajo".

En este aspecto, Viventua ofrece "liquidez inmediata, beneficiarse de la excepción en la venta de su vivienda en el pago de IRPF y la capacidad de poder vivir de forma vitalicia en la vivienda con seguridad jurídica".

Sobre el factor distintivo de Viventua, Martiarena comentaba que la propuesta de valor del producto es "la suma de una venta en el mercado de la vivienda, a la vez que cuentas con una renta vitalicia que iguala los alquileres futuros".

En cuanto a las primeras valoraciones del producto, el director de Inversiones Inmobiliarias de Mutuactivos ha trasladado que "la acogida ha sido positiva", aunque recordando que aún se encuentran en un momento inicial del lanzamiento.

En este sentido, Martiarena destacaba los aspectos más valorados para los clientes: "El tener al Grupo Mutua como casero, la posibilidad de vivir en su vivienda de manera vitalicia y el acompañamiento profesional a lo largo del tiempo".

De cara al futuro, el directivo de la gestora del Grupo Mutua señalaba que existe un "interés creciente" y que "se está demandando mucha información". "El perfil de cliente objetivo está muy interesado por la propuesta que hemos lanzado al mercado", ha resaltado.