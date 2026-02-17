Renta 4 proyecta crecer en 13.000M hasta 2028 gracias a las oportunidades de la IA

Renta 4 arranca su nuevo plan estratégico 2026-2028 con mucha ambición. Tras cerrar 2025 con 42,6 millones de euros de beneficio neto, un 40% más, y unos recursos de clientes cercanos a los 26.000 millones de euros, Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, ha avanzado que la intención "prudente" del grupo de inversión español es acabar el próximo trienio con un 50% más de activos bajo gestión.

Lo que supondría sumar unos 13.000 millones más en su haber, hasta los 39.000 millones de euros. Así lo ha confirmado Ureta durante su intervención en el VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia.

No obstante, como ha deslizado el ejecutivo, "creo que se quedará corto y será más", puesto que "nuestros objetivos siempre se han visto sobrepasados por la realidad". En esa línea, la hoja de ruta hasta 2028 también contempla que la facturación se incremente "en ese entorno" y que el crecimiento del beneficio sea, incluso, "algo superior" por la mayor escala y los costes marginales.

Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco

En ese camino, la inteligencia artificial será un aliado para Renta 4. "La transformación que provoca la IA va a ser más profunda y transversal de lo que supuso Internet. Pero la relación humana y el asesoramiento financiero personalizado van a seguir estando presentes", ha contrapuesto Ureta.

En su opinión, "la tecnología dota a los asesores de más tiempo y de más calidad con los clientes, les permite entender mejor su psicología. Porque nosotros somos más gestores de inversores que de inversiones", ha señalado el fundador de Renta 4.

Y también habilita mejores soluciones de inversión. Por ejemplo, hace año y medio Renta 4 lanzó las carteras automatizadas Easy, con cuatro perfiles de riesgo. Son un tipo de inversión a medida hecha por la IA del grupo que diversifica entre fondos de renta variable, renta fija y temáticos con pesos decididos por la IA según el perfil del cliente.

"Han funcionado muy bien en este año y medio, y este tipo de soluciones no tienen por qué mermar las relaciones personales. Al revés, las mejora. A la gente le sigue gustando la relación humana, y también quiere mejores soluciones financieras".

En el mundo más digital, Renta 4 es uno de los cuatro bancos españoles que ha obtenido la licencia europea MiCA, lo que le permite intermediar criptoactivos directamente. Sus clientes lo pueden hacer en su plataforma a través de la web o la app.

"En su cuenta pueden tener bitcoin u otros activos cripto de forma directa (no dolarizados ni convertidos a euros), como ya tienen dólares, libras o yenes", ha animado Ureta, para quien un inversor promedio podría estar capacitado para tener en cartera entre un 5% y un 10% de criptoactivos.