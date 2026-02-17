Iturriaga (Abante): "El ruido político hace que el inversor español se pierda uno de los mejores momentos de la Bolsa"

José Ramón Iturriaga, gestor de la estrategia de Bolsa española de Abante Asesores, ha analizado el momento dulce que atraviesa el mercado nacional tras cerrar un trienio "fenomenal".

Sin embargo, el experto ha alertado sobre una paradoja: mientras el capital internacional regresa, el inversor local se mantiene al margen.

Según ha explicado en el VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia, la Bolsa española ha pasado de ser la "piñata del mercado", atacada por todos los frentes, a ofrecer unas perspectivas "inmejorables".

El gestor ha lamentado que el partícipe doméstico no esté capitalizando esta recuperación. "Nadie tiene bolsa española y menos que nadie el inversor español", ha aseverado. Al buscar las causas de esta desafección, Iturriaga ha apuntado directamente al clima de crispación actual.

Cree que "tiene mucho que ver con todo el ruido que estamos viviendo en la cosa política", que "está llevando a que el inversor español se esté perdiendo uno de los periodos en los que la bolsa española ha tenido uno de los mejores comportamientos".

La banca

El sector financiero se mantiene como la columna vertebral de su estrategia, representando un tercio de su cartera. Iturriaga ha pronosticado un recorrido alcista muy significativo para las entidades: "Los bancos, a tres años vista, se pueden revalorizar en torno a un 50%".

El gestor ha subrayado la excepcionalidad del momento, afirmando que "ha habido pocas veces que se pueda invertir en un sector tan importante con un potencial de revalorización como el que tenemos ahora".

José Ramón Iturriaga, gestor de Bolsa española de Abante

Para sustentar esta tesis, Iturriaga ha desgranado varios factores fundamentales. Ha indicado que los beneficios de la banca crecerán "a un 10% anual en los próximos años" y que el mercado acabará pagando un múltiplo más alto por ellos.

Además, ha destacado un cambio estructural en el negocio: tras años de contracción, "el balance de la banca empieza otra vez a crecer como ha crecido siempre, con el PIB nominal".

El experto ha recordado también el proceso de saneamiento "sin igual" que ha vivido el sistema financiero español, donde el número de jugadores se ha reducido "de 80 a doce o trece", algo que no ha ocurrido en países como Francia, Italia o Alemania.

Por todo ello, ha insistido en que, pese a la volatilidad reciente por la presentación de resultados, "los fundamentales no pueden ser mejores".

A "precios de picón"

Más allá del sector financiero, Iturriaga ha identificado un "gran cajón de sastre" de compañías medianas que, a su juicio, cotizan a "múltiplos de colapso".

Ha especificado que se trata de valoraciones extremas que "solo hemos visto en momentos como la crisis de Lehman, la de deuda o el Covid".

Entre sus principales apuestas, el gestor ha resaltado el caso de Indra. Ha calificado la inversión en la tecnológica como un no brainer (una decisión obvia) debido al incremento del gasto en defensa.

"Hoy cotiza a la mitad de múltiplo que sus homónimas europeas", ha detallado, añadiendo que si la compañía ejecuta bien su estrategia industrial, "tiene muchísimo recorrido todavía".

Asimismo, Iturriaga ha mencionado oportunidades en el sector inmobiliario y el industrial. Ha puesto como ejemplo a Colonial, señalando que se puede comprar "con un 50% de descuento sobre sus activos", y a Merlin Properties, cuya transformación hacia los centros de datos ofrece valor.

En el ámbito industrial y de ocio, ha citado a compañías como Acerinox, Tubacex, Fluidra, IAG o Meliá, asegurando que son empresas líderes que cotizan "a precios de picón" tras haber salido del radar de los inversores.

El gestor de Abante ha argumentado que el contexto internacional favorece a la bolsa española. Ha explicado que, ante las dudas sobre si las grandes tecnológicas estadounidenses —Las Siete Magníficas— cotizan a la perfección y la incertidumbre sobre el dólar, el dinero busca nuevos destinos.

"Dentro de Europa, España brilla con luz propia", ha asegurado Iturriaga, apoyada por vientos de cola macroeconómicos como el turismo, la inmigración y la balanza de pagos.

Sin salidas a Bolsa

Finalmente, Iturriaga ha analizado los movimientos corporativos recientes. Ha justificado la falta de salidas a bolsa (OPV) alegando que los dueños han intentado vender a precios demasiado altos: "Han tratado de rebañar demasiado el plato y han salido a valoraciones exigentes".

Por el contrario, ha opinado que las operaciones de exclusión responden al aprovechamiento de "ineficiencias del mercado" por parte de inversores que ven el valor real de las empresas.

No obstante, ha vaticinado que este escenario cambiará. "A medida que la bolsa siga comportándose bien, el mercado de capitales recobra su sentido y vuelve a servir como fuente de financiación", ha concluido.

Sin embargo, no ha descartado que compañías como Prosegur Cash o Acciona Energía puedan protagonizar movimientos de exclusión aprovechando los precios actuales.